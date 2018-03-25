Як скинути зайву вагу: вчені дали 5 важливих порад

Багато хто ламає голову над тим, як схуднути і утримувати бажану вага, при цьому не відмовляючи собі у всьому.

Допомогти в цьому може вдумливе харчування, вважають дослідники з Університету штату Північна Кароліна і Департаменту громадської охорони здоров'я в Північній Кароліні. Про це свідчить їх доповідь, опублікована Woman's Health.

Вчені вивели п'ять корисних порад:

1. Їжте побільше рослинних білків. Їх містять, наприклад, бобові. Така їжа забезпечує тривале відчуття ситості, до того ж ними практично неможливо переїсти.

бобові Taliya.ru

2. Приділяйте більше часу їжі. Багато хто звик поспішати і з'їдати весь обід за п'ять хвилин, однак це є неправильним підходом. Намагайтеся їсти вдумливо, не поспішаючи, відчуваючи смак і аромат їжі. Відчуття ситості приходить з часом, і якщо виділяти на прийом їжі хоча б 20 хвилин, насичення може прийти раніше, і ви не наберете зайвих калорій.

3. Не їжте, якщо дійсно не хочете цього. Іноді бажання поїсти викликано не природною потребою організму, а стресом. Зосередьтеся і дайте відповідь на питання, чи дійсно ви голодні або ж ви хочете "заїсти" нервове напруження. Перш ніж без необхідності лізти в холодильник, спробуйте помедитувати і глибоко вдихнути.

4. Насолоджуйтесь їжею. Переконайтеся, що вам дійсно приємно і смачно поглинати їжу. Як тільки ви перестанете відчувати насолоду від їжі, зупиніться і припиніть прийом їжі.

їжа просто Є

5. Не відволікайтеся ні на що під час прийому їжі. Намагайтеся не їсти під час роботи, читання або перегляду телевізора. Вчені довели, що вдумливе харчування без сторонніх чинників дозволяє скинути близько 5% ваги за кілька місяців.

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