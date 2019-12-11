Як швидко схуднути перед Новим роком: дієтолог розкрила секрет

Швидко схуднути перед новорічними святами допоможуть продукти, багаті клітковиною.

Як розповіла лікар-дієтолог Людмила Бабич, сідати на сувору дієту незадовго до свята не тільки ризиковано для здоров'я, але і абсолютно безглуздо, передає "ГолосUA".

"За пару тижнів до свята я рекомендую не відмовлятися від улюблених продуктів, адже протягом всіх свят вам доведеться їсти багато і ситно, не варто зараз сповільнювати метаболізм і травлення, так як це загрожує неприємними наслідками. А ось провести пару розвантажувальних днів – на яблуках , печеному гарбузі, кефірі або хурмі – ви цілком встигаєте. Вибирайте, наприклад, понеділок і п'ятницю", – підкреслила вона.

Дієта перед Новим роком

При цьому рекомендується жорстко обмежити будь-які фаст-фуди, напівфабрикати, смажені і жирні страви.

"Щоб не переїдати під час робочого дня усіляких солодощів, печива, бутербродів та іншої малокорисної, але дуже калорійної їжі, їжте більше продуктів, багатих на клітковину. Вони багаті харчовими волокнами і цінними мікроелементами, не шкодять фігурі і надовго забезпечують відчуття ситості", – говорить експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-дієтолог Михайло Гаврилов підготував кілька порад, як це зробити швидко і без шкоди для здоров'я.

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