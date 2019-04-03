Як схуднути за тиждень на 7 кг: найефективніша дієта

Весняна дієта на водній основі — відмінний вибір для тих, хто хоче схуднути. Адже завдяки їй можна скинути від 4 до 7 кг за тиждень.
Як повідомляє Diet-Diet, суть цієї методики полягає у вживанні свіжих овочів і фруктів (крім бананів), а також овочевих пюре і бульйонів. Також весняна дієта на водній основі забороняє вживати солодощі і фастфуд.
Як дотримуватися весняної дієти на водній основі
Фото: FoodandHealth
Вживати багато свіжих овочів та фруктів;
Випивати 1-2 літри чистої води в день;
Займатися фізичними активностями;
Відмовитися від солодощів та алкоголю;
Рахувати калорії.
Меню дієти на тиждень
Фото: FoodandHealth
Понеділок
Сніданок: овочі на пару — спаржа або буряк, без додавання солі і спецій;
Обід: овочевий бульйон;
Вечеря: житній тост і жменя свіжих ягід.
Вівторок
Водний день: вживання великого об'єму рідини — до 2,5 літрів у день.
Середа
Сніданок: свіжі фрукти і ягоди;
Обід: овочеве пюре;
Вечеря: салат з фруктів, заправлений нежирним йогуртом.
Четвер
Водний день: вживання медово-лимонного напою, можна додати імбир.
П'ятниця
Сніданок: яйце зварене в круту;
Обід: салат із руколою і томатами;
Вечеря: жироспалюючий коктейль на основі імбиру.
Субота
Розвантажувальний день на кефірі і печених яблуках.
Неділя
Сніданок: 150 грамів сиру;
Обід: овочевий суп-пюре;
Вечеря: медовий напій.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські медики і фахівці назвали одну з найпопулярніших дієт на 2019 рік. Цей тип харчування допомагає схуднути і не набрати вагу знову.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся