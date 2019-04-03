Як схуднути за тиждень на 7 кг: найефективніша дієта

Весняна дієта на водній основі — відмінний вибір для тих, хто хоче схуднути. Адже завдяки їй можна скинути від 4 до 7 кг за тиждень.

Як повідомляє Diet-Diet, суть цієї методики полягає у вживанні свіжих овочів і фруктів (крім бананів), а також овочевих пюре і бульйонів. Також весняна дієта на водній основі забороняє вживати солодощі і фастфуд.

Як дотримуватися весняної дієти на водній основі

Фото: FoodandHealth

Вживати багато свіжих овочів та фруктів;

Випивати 1-2 літри чистої води в день;

Займатися фізичними активностями;

Відмовитися від солодощів та алкоголю;

Рахувати калорії.

Меню дієти на тиждень

Фото: FoodandHealth

Понеділок

Сніданок: овочі на пару — спаржа або буряк, без додавання солі і спецій;

Обід: овочевий бульйон;

Вечеря: житній тост і жменя свіжих ягід.

Вівторок

Водний день: вживання великого об'єму рідини — до 2,5 літрів у день.

Середа

Сніданок: свіжі фрукти і ягоди;

Обід: овочеве пюре;

Вечеря: салат з фруктів, заправлений нежирним йогуртом.

Четвер

Водний день: вживання медово-лимонного напою, можна додати імбир.

П'ятниця

Сніданок: яйце зварене в круту;

Обід: салат із руколою і томатами;

Вечеря: жироспалюючий коктейль на основі імбиру.

Субота

Розвантажувальний день на кефірі і печених яблуках.

Неділя

Сніданок: 150 грамів сиру;

Обід: овочевий суп-пюре;

Вечеря: медовий напій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американські медики і фахівці назвали одну з найпопулярніших дієт на 2019 рік. Цей тип харчування допомагає схуднути і не набрати вагу знову.

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