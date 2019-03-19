Як схуднути, якщо ви працюєте в офісі: названо ефективний метод

Малорухливий спосіб життя, який ведуть працівники офісу, може стати причиною надмірної ваги.

Тому, щоб не набрати зайвих кілограмів, потрібно дотримуватися бізнес-дієти. За допомогою цього раціону за два тижні можливо втратити 2-5 кілограми, повідомляє Сегодня.

Цей тип харчування включає багато свіжих фруктів і овочів. Також бізнес-дієта не рекомендує вживати занадто багато жирної їжі, адже вона не тільки завдає шкоди серцево-судинній системі, а й погіршує роботу мозку. Крім того, варто відмовитися від шоколадок і печива в якості перекусу.

Фото: fantasticdiets.com

Меню на день

Фото: fantasticdiets.com

Сніданок: зернові пластівці з молоком, банановий сендвіч — 2 шматочки хліба з висівками, банан шматочками, 1 ч.л. меду і 1 ст.л. йогурту.

Обід: салат з будь-яких овочів, яблуко або апельсин, сендвіч — куряче філе, 2 скибочки нежирного сиру, 1 ст.л. натурального йогурту, огірок, салатний лист, зерновий хліб.

Вечеря: 150 г курки або індички з підливою, на гарнір — пропарений коричневий рис, салат з овочів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що китайська дієта дуже важка і низькокалорійна, однак, є найефективнішою і допомагає скинути до 4 кілограмів зайвої ваги за тиждень.

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