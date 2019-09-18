Як схуднути восени: названі найкорисніші овочі для раціону

З приходом осені на ринках і в супермаркетах з'являється безліч сезонних овочів. Деякі з них можуть бути не тільки смачними, а й шалено корисними для організму.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про найкорисні осінні овочі, а також прості дієтичні рецепти з них.

Помідори містять ряд мінералів і вітамінів. А антиоксиданти в складі роблять їх незамінними в раціоні здорового харчування. Вони покращують травлення, нормалізують обмін речовин, зміцнюють серцево-судинну систему, є профілактикою ракових захворювань.

Фаршировані помідори

Складові:

Помідор великий 2 шт.

Яйце куряче 2 шт.

Тунець у власному соку (консервований) 1 банка

Лук-шалот 2 шт.

Сметана 1 ст. л.

Сіль, перець за смаком

Оливкова олія 1 ст. л.

Зелень свіжа (кріп, петрушка, кінза) невеликий пучок

Часник 1 зубч.

Спосіб приготування:

Помідори вимити, зрізати верхню частину і видалити з них серцевину. В окремій мисці змішати тунець, дрібно посічену свіжу зелень і цибулю-шалот. Посолити, поперчити і заправити сметаною. Ретельно перемішати. Викласти отриману начинку в помідори приблизно до середини. Зверху розбити яйця. Форму для випічки змастити оливковою олією і покласти в неї помідори. Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хвилин.

Болгарські перці – багаті вітаміном С, А, кальцієм і магнієм. Вони чистять судини від холестеринових бляшок, підвищують апетит, запускають процеси травлення, покращують стан шкіри, волосся і нігтів, знижують ризик виникнення хвороби Альцгеймера.

Салат з перцю на грилі

Складові:

Червоний болгарський перець 4 шт.

Оливкова олія 3 ст. л.

Сіль 1/4 ч. Л.

Каперси 3 ст. л.

Червоний цибулю 1/3 шт.

Свіжа петрушка 2 ст. л.

Червоний винний оцет 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Кожен болгарський перець необхідно очистити від насіння і розрізати на шість частин. Скропити невеликою кількістю оливкової олії, посолити і поперчити. Розігріти гриль до середньої температури. Викласти перець на решітку шкіркою вниз. Закрити гриль і готувати приблизно 2-3 хвилини. Перець повинен стати м'яким. Потім остудити його і нарізати соломкою. У великій мисці змішати перець, каперси і рубану петрушку. Додати винний оцет і оливкове масло. Добре перемішати. Посолити і поперчити і подавати його теплим.

Баклажани багаті вітамінами і мікроелементами. Вони корисні для поліпшення роботи серцево-судинної і нервової системи, а також для підвищення імунітету.

Баклажани в часниковому соусі

Складові:

Баклажани, нарізані кружальцями 2 шт.

Сіль, перець за смаком

Кукурудзяний крохмаль 1-2 ч. Л.

Соєвий соус 2 ч. Л.

Цукор 2 ч. Л.

Рослинна олія 2-3 ст. л.

Імбир 1 ч. Л.

Часник подрібнений 3 зубчики;

Спосіб приготування:

Нарізані баклажани потримайте 15 хвилин у холодній воді. Вийміть і обсушіть. Змішайте соєвий соус, цукор і 1 ч. л. крохмалю. Змастіть баклажани сумішшю і посипте імбиром. У сковороді розігрійте 1 ст. л. рослинного масла і обсмажте на ньому баклажани, щоб вони стали м'якими. Подавайте готову страву, за бажанням прикрасивши зеленою цибулею.

Капуста багата клітковиною, вітамінами, мінералами. Цей овоч зміцнює стінки судин, виводить холестерин з організму, покращує травлення і роботу серця, служить для профілактики онкології.

Оладки з брокколі і цвітної капусти

Складові:

Цвітна капуста - 200 грам

Брокколі - 200 грам

Яйце - 1 шт.

Твердий сир - 30 грам

Панірувальні сухарі - 1 ст.л.

Сіль

Перець.

Спосіб приготування:

Всі інгредієнти необхідно подрібнити і змішати в глибокій мисці. Додати панірувальні сухарі, сіль і перець. В кінці слід розбити в отриману суміш яйце і перемішати. Зліпити невеликі млинчики і викласти на деко. Через 15-20 хвилин оладки стають рум'яними, ароматними і їх необхідно дістати з духовки. Для запікання таких оладок підходить температура 190-200 градусів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як правильно харчуватися.

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