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/Дієта і фітнес

Як схуднути швидко і ефективно: названо безпечний спосіб

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Немає, напевно, дієти простішої, ніж водна — вона цілком невинна, недорога, зручна та ефективна.

Як повідомляє ГолосUA, дана дієта не має протипоказань і ускладнень, але є одна умова — воду потрібно пити правильно (за півгодини до їжі або через 1,5-2 години після).

Так, дотримуючись такого типу харчування з раціону слід виключити алкоголь, цукор і сіль. Також потрібно випивати до 1,5 літра кип'яченої води в день.

Як схуднути швидко і ефективно: названо безпечний спосіб

Фото: 2ladies.ru

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Зразкове меню

Як схуднути швидко і ефективно: названо безпечний спосіб

Фото: arkhiz.net

Понеділок

Сніданок: чорна кава.

Обід: 2 яйця, зварених круто, шпинат, свіжі помідори.

Вечеря: шматок відвареного м'яса, гілочка зеленого салату.

Вівторок

Сніданок: сухарик, чорна кава.

Обід: шматок відвареного м'яса.

Вечеря: шматочок шинки, кефір.

Середа

Сніданок: сухарик, чорна кава.

Обід: корінь селери, обсмажений в рослинній олії, свіжі помідори, фрукти.

Вечеря: 2 яйця, зварених круто, чашка тертої моркви, шматок твердого сиру.

Четвер

Сніданок: чорна кава.

Обід: яйце, зварене круто, чашка тертої моркви, шматок твердого сиру.

Вечеря: велика порція фруктового салату.

П'ятниця

Сніданок: чорна кава.

Обід: велика порція нежирної риби.

Вечеря: чашка тертої моркви.

Субота

Сніданок: сухарик, чорна кава.

Обід: великий шматок філе курки, гілочка зеленого салату.

Вечеря: 2 яйця, зварених круто.

Неділя

Сніданок: чай без цукру.

Обід: великий шматок відвареного м'яса.

Вечеря: відварна риба з овочами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала звички для фігури, які заважають схуднути.

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Ніколь Кідман
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