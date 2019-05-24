Як схуднути швидко і ефективно: названо безпечний спосіб

Немає, напевно, дієти простішої, ніж водна — вона цілком невинна, недорога, зручна та ефективна.
Як повідомляє ГолосUA, дана дієта не має протипоказань і ускладнень, але є одна умова — воду потрібно пити правильно (за півгодини до їжі або через 1,5-2 години після).
Так, дотримуючись такого типу харчування з раціону слід виключити алкоголь, цукор і сіль. Також потрібно випивати до 1,5 літра кип'яченої води в день.
Фото: 2ladies.ru
Зразкове меню
Фото: arkhiz.net
Понеділок
Сніданок: чорна кава.
Обід: 2 яйця, зварених круто, шпинат, свіжі помідори.
Вечеря: шматок відвареного м'яса, гілочка зеленого салату.
Вівторок
Сніданок: сухарик, чорна кава.
Обід: шматок відвареного м'яса.
Вечеря: шматочок шинки, кефір.
Середа
Сніданок: сухарик, чорна кава.
Обід: корінь селери, обсмажений в рослинній олії, свіжі помідори, фрукти.
Вечеря: 2 яйця, зварених круто, чашка тертої моркви, шматок твердого сиру.
Четвер
Сніданок: чорна кава.
Обід: яйце, зварене круто, чашка тертої моркви, шматок твердого сиру.
Вечеря: велика порція фруктового салату.
П'ятниця
Сніданок: чорна кава.
Обід: велика порція нежирної риби.
Вечеря: чашка тертої моркви.
Субота
Сніданок: сухарик, чорна кава.
Обід: великий шматок філе курки, гілочка зеленого салату.
Вечеря: 2 яйця, зварених круто.
Неділя
Сніданок: чай без цукру.
Обід: великий шматок відвареного м'яса.
Вечеря: відварна риба з овочами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий дієтолог Альбіна Коміссарова перерахувала звички для фігури, які заважають схуднути.
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