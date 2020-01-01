Як схуднути після Нового року: топ-5 дієт для тих, хто переїв

Зимові свята - це маса позитивних моментів, яскравих вражень, гарного настрою. Багато накритий стіл, незмінний атрибут Нового року і як тут втриматися і не спробувати олів'є або випічку.

На жаль, шансів у вас небагато, тому заздалегідь подумайте про те, як швидко скинути зайву вагу, коли свята закінчаться.

Дієта "монопродукт"

Це відомий і ефективний спосіб позбавлення від зайвої ваги. Робимо ставку на фрукти, що залишилися після новорічного застілля.

Банани. Як правило, завжди присутні на столі і потім благополучно догнивають в холодильнику. Що потрібно від вас? Потрібно з'їсти протягом дня 5 великих бананів і запити їх 2 літрами води. Замінити банани можна ½ кг. замоченої заздалегідь кураги. Ківі.теж частий гість на новорічному застіллі. Для швидкого схуднення вживайте пюре із стиглих плодів і запивайте великою кількістю води. Яблука. Відберіть 2 кг. яблук із зелених сортів, розділіть на 6 частин і вживайте через рівні проміжки часу. Після кожної порції, випивайте склянку води.

"Водяна" дієта

На початковому етапі (1 день) схуднення виключіть вироби з крупи, білок і тваринний жир. З рідини вживайте соки-фреш, зелений чай, воду. Їжте зелень, овочі, сухофрукти і свіжі фрукти. Після 19.00 не їжте нічого.

На другий день пийте одну воду (3-4 л) кожні 40 хв. по склянці Двічі випийте підігріту воду з соком лимона і ½ чайної ложкою меду.

На третій день. Вода і трав'яний чай вранці. Вдень: терта морква, з лимонним соком і медом. Мед можна замінити капустою. Після 19.00 табу на будь-яку їжу.

Експрес дієта

Перший день. На сніданок: тост з цільнозернового хліба з тонким шаром мигдальної пасти, чай і ½ грейпфрута.

В обід: підсмажений тост з того ж хліба, чай, ½ банки консервованого тунця

На вечерю: 1 порцію ванільного морозива, яблуко, ½ банана, 100 г. м'яса (курка, яловичина)

Другий день. На сніданок: варене яйце, тост, ½ банана. В обід: зернений сир, варене яйце, несолодкі крекери. На вечерю: ½ склянки ванільного морозива, морквина на пару, ½ банана, 100 гр. м'яса (курка / яловичина)

Третій день. На сніданок: кілька крекерів без цукру, невеликий шматочок твердого сиру, яблуко. В обід: тост, варене яйце. Вечеря: стаканчик ванільного морозива, ½ банана, банку тунця.

Кефірна дієта

Попити кефірчика після новорічних надмірностей недорого і корисно. Кисломолочні продукти активізують мікрофлору кишечника.

Як ефективно схуднути за допомогою кефіру?

Візьміть 2 л нежирного кефіру, додайте до нього свіжий огірок або зелень, змішайте в міксері. Пийте рівними порціями протягом усього дня.

Гречано-кефірна дієта

Візьміть 1 ст. гречаної крупи, залийте її в термосі 3 ст. гарячої води і залиште на ніч. На наступний день розділіть кашу на рівні порції і вживайте, запиваючи нежирним кефіром.

Сіль і масло додавати не потрібно. Цей раціон видалить з організму надлишки і нормалізує роботу кишечника.

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