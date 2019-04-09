Як схуднути на 6 кг за два тижні: перевірена дієта

Дієта Південного Пляжу розроблена американськими дієтологами і спрямована в першу чергу на швидку втрату ваги, але головне — на зміну звичок харчування.
Як повідомляє Di Lei, цей тип харчування допомагає не тільки схуднути, але і зміцнює здоров'я. Зазначається, що у випадку суворого дотримання дієти Південного Пляжу люди втрачають до 6 кг всього за 2 тижні.
Цей тип харчування включає "хороші" вуглеводи, які містяться, наприклад, у квасолі, овочах і цільнозернових продуктах. Також рекомендується вживати "хороші" ненасичені жири, які містяться в жирній рибі, горіхах і пісному м'ясі.
Фото: fitness-space.ru
Дотримуючись цієї дієти, зі свого раціону також варто виключити хліб, макарони, рис, картоплю і хлібобулочні вироби.
Як дотримуватися дієти Південного Пляжу
Випивати щонайменше два літри чистої води в день;
Рахувати калорії;
Перекушувати сухофруктами;
Займатися фізичними активностями.
Зразкове меню
Фото: fitness-space.ru
Сніданок: омлет і зелений чай.
Обід: салат із тунця.
Вечеря: смажена куряча грудинка з гарніром із овочів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Колорадського університету вивчили ефективність різних дієт і вправ для схуднення і з'ясували, що є найважливішим у боротьбі із зайвою вагою.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!