Як схуднути на 6 кг за два тижні: перевірена дієта

Дієта Південного Пляжу розроблена американськими дієтологами і спрямована в першу чергу на швидку втрату ваги, але головне — на зміну звичок харчування.

Як повідомляє Di Lei, цей тип харчування допомагає не тільки схуднути, але і зміцнює здоров'я. Зазначається, що у випадку суворого дотримання дієти Південного Пляжу люди втрачають до 6 кг всього за 2 тижні.

Цей тип харчування включає "хороші" вуглеводи, які містяться, наприклад, у квасолі, овочах і цільнозернових продуктах. Також рекомендується вживати "хороші" ненасичені жири, які містяться в жирній рибі, горіхах і пісному м'ясі.

Фото: fitness-space.ru

Дотримуючись цієї дієти, зі свого раціону також варто виключити хліб, макарони, рис, картоплю і хлібобулочні вироби.

Як дотримуватися дієти Південного Пляжу

Випивати щонайменше два літри чистої води в день;

Рахувати калорії;

Перекушувати сухофруктами;

Займатися фізичними активностями.

Зразкове меню

Фото: fitness-space.ru

Сніданок: омлет і зелений чай.

Обід: салат із тунця.

Вечеря: смажена куряча грудинка з гарніром із овочів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені Колорадського університету вивчили ефективність різних дієт і вправ для схуднення і з'ясували, що є найважливішим у боротьбі із зайвою вагою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!