Взимку нам хочеться менше рухатися, і це даремно, адже наша активність пов'язана зі здоров'ям і самопочуттям.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

У цій статті з тренерами BODYART / FITNESS розбираємося, як себе мотивувати займатися спортом.

Поставте собі конкретну мету

Подумайте, навіщо ви хочете піти в спортзал. Виділіть цю мету, сконцентруйтеся на ній: ви хочете скинути 3 кілограми, прибрати 5 сантиметрів в обхваті талії або зміцнити м'язи спини і преса. Чим конкретніше мета, тим вище шанси її досягти. А після цього працюйте в залі до переможного результату.

Вибирайте ту тренування, яка вам приносить задоволення

Зовсім не обов'язково працювати зі штангою, займатися на TRX-тренажерах або нестримно качати прес, якщо це не ваше. Вибирайте ту тренування, яка вам приносить задоволення - займайтеся йогою, пілатесом, боксом, відвідуйте танцювальні заняття або ходите тренуватися на батутах. Коли ви знайдете свій вид спорту, кожен похід на тренування стане для вас довгоочікуваним пригодою і вам захочеться ходити туди знову і знову.

Чи не пробуйте, а робіть - почніть тренуватися

Нехай для початку це будуть невеликі півгодинні тренування, адже в самому початку шляху ваш організм не звик до фізичної активності, а тому будуть не по плечу надмірні навантаження. Те, що ви почали займатися - вже добре. А далі, вам буде хотітися більше.

Не забувайте винагороджувати себе

Ніщо не мотивує краще, ніж винагорода за спортивні подвиги. Купіть собі толстовку, про яку давно мріяли, як тільки досягнете мети, або почастуєте себе порцією суші або вашої улюблене їжі після того, як відпрацюєте без перерви 10 занять.

Виберіть зручний фітнес-клуб неподалік

Їхати в зал через півміста - це більш, ніж привід відмовитися від спорту. Щоб міські пробки або лінь не стали вашою постійно відмовкою від тренувань, виберіть зручний фітнес-клуб неподалік. У той же час фітнес-клуб теж повинен бути приємним і комфортним для вас. Спробуйте відвідати кілька закладів біля будинку і роботи, і виберіть те, в якому ви найкомфортніше почуваєтеся.

Обзаведіться компанією і підтримкою

Вся справа у відповідальності: якщо вас підтримують, коли ви тренуєтеся разом, то почуття відповідальності перед одним не дозволить вам пропускати тренування просто так. До того ж, набагато простіше мотивувати себе, коли бачиш чужі результати та успіхи.

Фото: прес-служба BODYART / FITNESS

Час від часу вибирайте різні види навантажень і занять

Наш мозок так влаштований, що йому приносить задоволення пізнавати щось нове. Щоб не нудьгувати від одноманітності тренувань, час від часу вибирайте різні види навантажень і занять. А час від часу заради забави підіть на заняття, що відрізняються від ваших типових тренувань. Таким чином ви різноманітність свій спортивне дозвілля, і навіть цілком звичайне тренування вам буде цікаво відвідати.

Купуйте абонемент в спортзал

Придбаний за власні кошти абонемент у фітнес-клуб - це відмінний мотиватор займатися. Навіть, якщо вам не дуже буде хотітися в спортзал, є величезний шанс, що все-таки ви підете, адже кошти вже інвестовані в вашу спортивну підготовку. Нехай спочатку це буде абонемент на місяць. Підрахуйте, скільки вам обійдеться гіпотетично пропущене заняття і скільки вам довелося працювати, щоб його оплатити. Це допоможемо вам взяти себе в руки і відпрацювати тренування в залі.

Якщо ви хочете змінити своє тіло, підвищити тонус м'язів і зменшити вагу, приходьте в BODYART / FITNESS тренуватися по фітнес-програмі "Тонус". Це 8-тижнева програма тренувань, яка включає 16 персональних занять з тренером, 8 занять в групах і сеанси масажу.

Також під час програми тренери складають індивідуальний щоденник харчування для учасників, який побудований на збалансованому харчуванні.

Це відмінна можливість поступово і без надмірних навантажень поліпшити фізичну форму і навчитися харчуватися правильно з користю для здоров'я і фігури.

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