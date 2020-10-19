Осінній час – найкращий час подбати про себе і про своє здоров'я. Обов'язково прочитайте, і ви дізнаєтеся, як травами зміцнити імунітет, уберегти себе від стресів і втоми, зберегти запас сил і енергії, не залишивши застуді ніяких шансів.

ЖЕНЬШЕНЬ. Китайці називають женьшень - корінь життя або ліки від усього. Біологічно активні речовини, які містяться в корені женьшеню застосовуються для зміцнення імунітету, після тривалих важких хвороб і реабілітації. Так само відмінно підходить спортсменам при високих фізичних навантаженнях.

ЕХІНАЦЕЯ. Відмінно бореться з передчасним старінням. Комплексно впливає на зміцнення імунітету, зупиняє розмноження вірусів грипу та герпесу, стрептококів і стафілококів, кишкової палички. Підвищує ефективність роботи всіх систем організму. Також очищає кров і лімфу.

ШИПШИНА. Відвар шипшини ефективний для профілактики і лікування ГРВІ в зимовий і осінній час року. Смачний і корисний відвар шипшини, насичений мікроелементами та вітамінами, рекомендований для підвищення імунітету і поліпшення роботи всього організму.

ЕЛЕУТЕРОКОКК. Підвищує імунітет. Застосовується при перевтомі, занепаді сил, використовується в період реабілітації після різних захворювань.

СОЛОДКА. Вона зміцнює імунітет і сприяє довголіттю. У Стародавньому Китаї корінь солодки нарівні з женьшенем вважався чи не найкращим засобом для підняття імунітету. Крім того, солодка – хороше тонізуючу, противірусну і протизапальний засіб.

Лофант ТІБЕТСЬКИЙ. Могутній біостимулятор здоров'я. Трав'яниста рослина з величезною кількістю корисних речовин, які діють безпосередньо на імунну систему, широко використовується тибетськими монахами.

РЕЦЕПТ:

Чай з шипшини.

Шипшину подрібнити в кавомолці.

4-5 столових ложок меленої шипшини залити водою 80-90 градусів в термосі. Напій повинен настоятися 12 годин.

Пити по 1 склянці з ложкою меду за 20 хвилин до їжі.

Не забувайте про протипоказання.

А ви які чаї п'єте для підвищення імунітету в осінньо-зимовий період?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.