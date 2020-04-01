Як не погладшати під час карантину: дієтологиня дала поради

Персональна тренерка Рейчел Еттарда з Сіднея розкрила прості способи впоратися з підвищеним апетитом під час самоізоляції через пандемію коронавірусу.

За словами експертки, дві основні причини постійного відчуття голоду – недостатнє споживання клітковини і низький рівень лептину в організмі, пише Daily Mail.

pexels.com

Щоб позбутися від першої проблеми, Еттарда порадила з'їдати більше яблук і груш, насіння чіа, хліба з цільнозернового борошна, вівсяних пластівців, бобів, авокадо і броколі. Мінімальна кількість споживаної в день клітковини має становити 22 грами.

pexels.com

Для боротьби з недоліком лептину слід підвищити споживання протеїну, виключити з раціону цукор і перероблені вуглеводи, а також сконцентруватися на зниженні рівня стресу і спати необхідні вісім годин на добу.

Також не слід нехтувати пребіотиками.

"Їжте рідко, але багато, і уникайте перекусів протягом дня. Тривалі перерви між прийомами їжі дозволяють організму виробляти лептин і знизити рівень інсуліну", – підсумувала Еттарда.

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