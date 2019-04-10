Як худнути, не рахуючи калорій: дієтолог назвала найкращий спосіб

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як схуднути, не рахуючи калорій.

Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Дієта долоні — метод, який дозволяє визначити оптимальний розмір порції. Тому, ця підказка буде дуже доречною для тих, хто встав на шлях здорового харчування і ще не освоїв кухонні ваги", — зазначила Усенко.

Фото: kakhudeut.ru

Розмір стиснутого кулака:

За словами дієтолога, розмір стиснутого кулака підходить для розрахунку гарнірів і продуктів з високим вмістом складних вуглеводів:

паста

рис

картопля

хліб

гречка

булгур

кіноа

Розмір однієї долоні:

Також за розміром однієї долоні можна визначити кількість фруктів, які можна з'їдати щодня.

Розмір долоні без пальців:

За словами Усенко, площа від заснування зап'ястя до основи пальців підходить для розрахунку норми продуктів, багатих білком:

м'ясо

морепродукти

риба

Розмір двох долонь разом:

Розмір двох долонь разом — це відмінний спосіб розрахувати норму овочів.

Фото: vichivisam.ru

Розмір двох вказівних і середніх пальців разом

Також дієтолог зазначає, що з'єднавши вказівні і середні пальці на обох руках, ви зможете правильно визначити порцію сиру.

Фото: fishki.net

Розмір першої фаланги великого пальця:

За словами Ольги, цей розмір допоможе визначити необхідну кількість вершкового масла.

Також дієтолог підсумувала, що деякі з цих продуктів бажано їсти раз на день, а щось можна і 2 рази в день, наприклад овочі. Вони повинні бути мінімум 2-3 рази за день.

Фото: vichivisam.ru

Раніше OBOZREVATEL вирішив зробив добірку з топ-3 дієт, які допоможуть ефективно скинути зайву вагу і не нашкодити здоров'ю.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал