Як худнути, не рахуючи калорій: дієтолог назвала найкращий спосіб

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, як схуднути, не рахуючи калорій.
Так, подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Дієта долоні — метод, який дозволяє визначити оптимальний розмір порції. Тому, ця підказка буде дуже доречною для тих, хто встав на шлях здорового харчування і ще не освоїв кухонні ваги", — зазначила Усенко.
Фото: kakhudeut.ru
Розмір стиснутого кулака:
За словами дієтолога, розмір стиснутого кулака підходить для розрахунку гарнірів і продуктів з високим вмістом складних вуглеводів:
паста
рис
картопля
хліб
гречка
булгур
кіноа
Розмір однієї долоні:
Також за розміром однієї долоні можна визначити кількість фруктів, які можна з'їдати щодня.
Розмір долоні без пальців:
За словами Усенко, площа від заснування зап'ястя до основи пальців підходить для розрахунку норми продуктів, багатих білком:
м'ясо
морепродукти
риба
Розмір двох долонь разом:
Розмір двох долонь разом — це відмінний спосіб розрахувати норму овочів.
Фото: vichivisam.ru
Розмір двох вказівних і середніх пальців разом
Також дієтолог зазначає, що з'єднавши вказівні і середні пальці на обох руках, ви зможете правильно визначити порцію сиру.
Фото: fishki.net
Розмір першої фаланги великого пальця:
За словами Ольги, цей розмір допоможе визначити необхідну кількість вершкового масла.
Також дієтолог підсумувала, що деякі з цих продуктів бажано їсти раз на день, а щось можна і 2 рази в день, наприклад овочі. Вони повинні бути мінімум 2-3 рази за день.
Фото: vichivisam.ru
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