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27 вересня • оновлено в 19:34
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Відома фітнес-тренерка розкрила секрет ідеальної фігури

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Відома українська фітнес-тренерка Аніта Луценко розкрила секрет ідеальної фігури.

Так, в інтерв'ю виданню "Факты" вона розповіла про свій раціон харчування. За словами Аніти, саме він допомагає їй бути завжди у формі.

Аніта Луценко

Аніта Луценко

Фото з Instagram

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"У мій раціон входить кавун, фрукти, курка, риба. Намагаюся щодня вживати ягоди і фрукти, чергуючи їх. Не їм два дні поспіль одне і те ж. Якщо сьогодні кавун, то завтра буде диня. Моє правило — не повторюватися. Так само й зі сніданком. Готую вівсянку, наступного дня сирники, на третій — яйця, потім знову каша. Різноманіття у їжі — запорука правильного харчування. А правильне харчування — гарної фігури", — поділилася Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Аніта Луценко розповіла, скільки води в день потрібно пити, а також поділилася рецептом смачних сирників.

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Особа
Аніта Луценко
Місце
Україна
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