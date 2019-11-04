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4 листопада • оновлено в 09:29
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Вчені розповіли, що їсти на сніданок, щоб бути худішим

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Американські вчені з Корнельського університету в ході безлічі проведених досліджень і опитувань з'ясували, що ранковий раціон людей зі стрункою фігурою багатий фруктами і горіхами.

При цьому, наголошується, що найчастіше стрункі люди не пропускають сніданок, пише "Cosmopolitan".

Вчені розповіли, що їсти на сніданок, щоб бути худішим

pexels.com

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Згідно з опитуванням, проведеним серед 147 осіб із середньою вагою 61 кілограм при зрості 168 сантиметрів, на сніданок вони найчастіше їдять фрукти (51%), молочні продукти (41%), мюслі (33%), хліб (32%), яйця ( 31%), цільнозернові каші (29%). На обід більшість з опитаних обирають свіжі салати, а перекушують горіхами і фруктами.

Вчені розповіли, що їсти на сніданок, щоб бути худішим

pexels.com

Також більшість опитаних зізналися, що не дотримуються ніяких дієт і ніколи не прагнули схуднути. Однак 38% все ж займаються спортом не рідше 1-3 разів на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз назвала прості кроки до ефективного зниження ваги. За її словами, перед початком схуднення необхідно порахувати індекс маси тіла.

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