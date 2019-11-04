Вчені розповіли, що їсти на сніданок, щоб бути худішим

Американські вчені з Корнельського університету в ході безлічі проведених досліджень і опитувань з'ясували, що ранковий раціон людей зі стрункою фігурою багатий фруктами і горіхами.

При цьому, наголошується, що найчастіше стрункі люди не пропускають сніданок, пише "Cosmopolitan".

pexels.com

Згідно з опитуванням, проведеним серед 147 осіб із середньою вагою 61 кілограм при зрості 168 сантиметрів, на сніданок вони найчастіше їдять фрукти (51%), молочні продукти (41%), мюслі (33%), хліб (32%), яйця ( 31%), цільнозернові каші (29%). На обід більшість з опитаних обирають свіжі салати, а перекушують горіхами і фруктами.

pexels.com

Також більшість опитаних зізналися, що не дотримуються ніяких дієт і ніколи не прагнули схуднути. Однак 38% все ж займаються спортом не рідше 1-3 разів на тиждень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Вікторія Кляуз назвала прості кроки до ефективного зниження ваги. За її словами, перед початком схуднення необхідно порахувати індекс маси тіла.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram