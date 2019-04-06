Вчені розгромили популярний міф про цукор

Вживання цукру не робить людей більш енергійними і не піднімає настрій.

До такого висновку прийшли вчені з Великобританії і Німеччини, проаналізувавши понад 30 досліджень про вплив "білої отрути" на людський організм, пише Science Alert.

"Ідея про те, що високий вміст цукру може покращувати настрій, була широко поширена в поп-культурі. Так люди по всьому світу стали споживати солодкі напої, щоб стати уважнішими або боротися із втомою", – зазначив дослідник Константінос Мантантзіс з Університету Гумбольдта у Німеччині.

Ілюстрація Sous-chef

Насправді ж, за словами фахівців, цукор, навпаки, призводить до погіршення самопочуття і бадьорості.

Відзначається, що після вживання цукру люди стають млявими, а для того, щоб поліпшити стан, їм потрібно все більше солодкого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікарі назвали нову небезпеку цукру.

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