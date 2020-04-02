Головна Новини
2 квітня • оновлено в 19:05
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

Важив 198 кг: Фадєєв розкрив несподіваний секрет схуднення

2.5т
Читати матеріал російською

Відомий російський продюсер Максим Фадєєв розкрив секрет свого схуднення. Так, йому вдалося зробити це завдяки простій воді.

Продюсер схуд зі 198 кг до 116 кг, пише Super.

Важив 198 кг: відомий продюсер розкрив несподіваний секрет схуднення

"Вранці потрібно випивати 600 мл гарячої води, яка приємно обпалює горло, тільки не окріп. Вранці, вдень і ввечері. Ви навіть не уявляєте, як вага буде йти. Можете їсти так само, як і завжди, але спочатку випивайте, а потім їжте. Ви здивуєтеся, але після цього ви і більше трьох ложок не з'їсте", - заявив Фадєєв.

Важив 198 кг: відомий продюсер розкрив несподіваний секрет схуднення

Читайте також на OBOZREVATEL більш докладні поради про те, як не погладшати під час карантину і домашньої ізоляції.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Lady Дієта і фітнес

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 804.

    Вилікувалися: 13. Померли: 20.

  • У всьому світі захворіли понад 950 тисяч осіб, з яких померли понад 48 тисяч.

  • У Китаї знову ввели карантин через другу хвилю коронавірусу.

  • МОЗ звернувся до українців старше 50-ти років з попередженням через пандемію коронавірусу.

  • Інфекціоніст попередила, що коронавірус різко прискорився в Україні.

  • Іспанія побила антирекорд за кількістю загиблих через COVID-19: майже тисяча за добу.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги