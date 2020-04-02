Важив 198 кг: відомий продюсер розкрив несподіваний секрет схуднення

Відомий російський продюсер Максим Фадєєв розкрив секрет свого схуднення. Так, йому вдалося зробити це завдяки простій воді.

Продюсер схуд зі 198 кг до 116 кг, пише Super.

"Вранці потрібно випивати 600 мл гарячої води, яка приємно обпалює горло, тільки не окріп. Вранці, вдень і ввечері. Ви навіть не уявляєте, як вага буде йти. Можете їсти так само, як і завжди, але спочатку випивайте, а потім їжте. Ви здивуєтеся, але після цього ви і більше трьох ложок не з'їсте", - заявив Фадєєв.

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