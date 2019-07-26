"Важила майже 80 кг, і це був жах": Бейонсе поділилася секретом швидкого схуднення

Всесвітньо відома співачка Бейонсе розповіла, як їй вдалося схуднути і привести себе в форму після народження двійнят.

Так, подробицями вона поділилася в ролику, який опублікувала на своєму YouTube-каналі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Доброго ранку. Зараз п'ята година ранку, і це мій перший день репетиції. Який жах: я важу майже 80 кілограмів. Це буде довгий шлях, але я впораюся", — сказала Бейонсе на початку відео зазначивши, що збирається привести себе в форму до виступу на фестивалі Coachella. Вона також зізналася, що після народження дітей відчувала, що її тіло їй не належить.

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

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За словами Бейонсе, позбавитися від зайвої ваги їй вдалося завдяки програмі 22 Days Nutrition, яку придумав її друг — фізіолог і тренер Марко Борхес. Виконавиця протягом 44 днів дотримувалася цієї дієти, яка передбачала вживання великої кількості продуктів рослинного походження і повної відмови від м'яса.

Бейонсе Фото з Instagram

Бейонсе Фото з Instagram

Крім того, вона активно займалася спортом, включаючи у свій план тренувань кросфіт і заняття по розтяжці. За словами Борхеса, такий раціон харчування забезпечив співачці енергію і хороший настрій, а також допоміг схуднути до появи на Coachella.

Бейонсе Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні Бейонсе звинуватили в "екстремальному відьомстві". Це зробила колишня барабанщиця співачки, зажадавши видати заборону на наближення.

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