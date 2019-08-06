"Це фікція!" Дієтолог розвінчала міф про користь чаю

Найкориснішим чаєм є чистий напій без додавання різних ароматизаторів. Для смаку його можна самостійно змішати з корицею, апельсином або імбиром.

При цьому жоден чай не допомагає схуднути і не покращує обмін речовин, написала на своїй сторінці в Facebook дієтолог Вікторія Клаус.

"Чай для схуднення – чергова фікція, якщо дійсно хочете схуднути, то варто починати з пошуку помилок та їхнього виправлення", – заявила дієтолог.

Незаперечною користю цього напою є антиоксиданти, які добре впливають на серцево-судинну систему. Також у чаї міститься багато кофеїну.

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала вид чаю, який приносить шкоду здоров'ю. Його вживання негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи, шлунково-кишковий тракт.

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