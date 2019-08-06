Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Дієта і фітнес

"Це фікція!" Дієтолог розвінчала міф про користь чаю

937 Читати матеріал російською

Найкориснішим чаєм є чистий напій без додавання різних ароматизаторів. Для смаку його можна самостійно змішати з корицею, апельсином або імбиром.

При цьому жоден чай не допомагає схуднути і не покращує обмін речовин, написала на своїй сторінці в Facebook дієтолог Вікторія Клаус.

"Чай для схуднення – чергова фікція, якщо дійсно хочете схуднути, то варто починати з пошуку помилок та їхнього виправлення", – заявила дієтолог.

Новини
"Не пийте між їжею!" Дієтолог назвала безпечну кількість чашок чаю на день

Незаперечною користю цього напою є антиоксиданти, які добре впливають на серцево-судинну систему. Також у чаї міститься багато кофеїну.

Чай - за своєю суттю є відваром з рослини Камелія, чайного куста🌳 Майже в кожній країні, на кожному континенті є свої традиції, пов'язані з чаюванням А я традиційно прошу відзначити сердцем❤️ пост ⠀ Буває чорний, білий, зелений чай, а також улун і пуер Процес приготування включає 🔸сбор вручну молодих листів (зелений і чорний чай), листових бруньок (білий чай), багаторічних листя (пуер) 🔸вяленіе і ферментативне окислення (чорний чай оксіляется кілька тижнів місяців, зелений - кілька днів) 🔸сушку 🔸 сорт ження і упаковку (листовий, в пакетиках, в стіках) ⠀ В сосатве чаю міститься багато антіоксідантов👍, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, і кофеїну близько 20-90мг, трохи менше, ніж в кофе🙀 А от твердження, що зелений чай "прискорює метаболізм" залишилося лише твердженням, без серйозної доказової бази ⠀ чай легко "вбирає" пари і запахи Аромат чаю можуть надавати природною квіти, ефірні масла, цедра, а можуть і хімічні ароматізатори🍍 В магазинах величезний вибір чаю з "екзотичними" ароматами ехінацеї, а Нанас, вишні, голубики та ін Але краще купувати звичайний чай без ароматизатора і додавати в нього паличку кориці, апельсин або імбірь🙌 ⠀ Чай для схуднення - чергова фікція, якщо дійсно хочете схуднути - то варто починати з пошуку помилок і їх ісправленія👆, записуйтеся на онлайн консультацію - отримаєте набагато більше, ніж протсо відповіді 👩⚕️Стоімость колишня 400грн (ок 1200руб), запис в дірект➡️ ⠀ А який чай ваш улюблений? Діліться в ⬇️

Публікація від Дієтолог онлайн ПП раціон (@ dietolog_dr.klaus)

Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала вид чаю, який приносить шкоду здоров'ю. Його вживання негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи, шлунково-кишковий тракт.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel