"Це фікція!" Дієтолог розвінчала міф про користь чаю

Найкориснішим чаєм є чистий напій без додавання різних ароматизаторів. Для смаку його можна самостійно змішати з корицею, апельсином або імбиром.
При цьому жоден чай не допомагає схуднути і не покращує обмін речовин, написала на своїй сторінці в Facebook дієтолог Вікторія Клаус.
"Чай для схуднення – чергова фікція, якщо дійсно хочете схуднути, то варто починати з пошуку помилок та їхнього виправлення", – заявила дієтолог.
Незаперечною користю цього напою є антиоксиданти, які добре впливають на серцево-судинну систему. Також у чаї міститься багато кофеїну.
Чай - за своєю суттю є відваром з рослини Камелія, чайного куста🌳 Майже в кожній країні, на кожному континенті є свої традиції, пов'язані з чаюванням А я традиційно прошу відзначити сердцем❤️ пост ⠀ Буває чорний, білий, зелений чай, а також улун і пуер Процес приготування включає 🔸сбор вручну молодих листів (зелений і чорний чай), листових бруньок (білий чай), багаторічних листя (пуер) 🔸вяленіе і ферментативне окислення (чорний чай оксіляется кілька тижнів місяців, зелений - кілька днів) 🔸сушку 🔸 сорт ження і упаковку (листовий, в пакетиках, в стіках) ⠀ В сосатве чаю міститься багато антіоксідантов👍, які позитивно впливають на серцево-судинну систему, і кофеїну близько 20-90мг, трохи менше, ніж в кофе🙀 А от твердження, що зелений чай "прискорює метаболізм" залишилося лише твердженням, без серйозної доказової бази ⠀ чай легко "вбирає" пари і запахи Аромат чаю можуть надавати природною квіти, ефірні масла, цедра, а можуть і хімічні ароматізатори🍍 В магазинах величезний вибір чаю з "екзотичними" ароматами ехінацеї, а Нанас, вишні, голубики та ін Але краще купувати звичайний чай без ароматизатора і додавати в нього паличку кориці, апельсин або імбірь🙌 ⠀ Чай для схуднення - чергова фікція, якщо дійсно хочете схуднути - то варто починати з пошуку помилок і їх ісправленія👆, записуйтеся на онлайн консультацію - отримаєте набагато більше, ніж протсо відповіді 👩⚕️Стоімость колишня 400грн (ок 1200руб), запис в дірект➡️ ⠀ А який чай ваш улюблений? Діліться в ⬇️
Як писав OBOZREVATEL, дієтолог назвала вид чаю, який приносить шкоду здоров'ю. Його вживання негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи, шлунково-кишковий тракт.
Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.