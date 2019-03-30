Топ-5 найабсурдніших дієт, на які не варто сідати нікому

Багато дівчат заради стрункої фігури готові на все і це в буквальному сенсі слова. Часто, якщо одна дієта не приносить бажаного результату, вони пробують нову, не менш сумнівну для здоров'я.

OBOZREVATEL розповість про топ-5 найабсурдніших дієт, які цілком серйозно рекомендують в мережі як ефективні способи схуднення. Але їх ніколи не можна повторювати в реальному житті.

Дієта з хробаками

Фото: Basetop.ru

Глистова дієта вважається дивною і небезпечною. Охочим екстремально схуднути пропонують поселити у своєму кишечнику паразитів, які будуть знищувати всі продукти перш, ніж вони встигнуть засвоїтися. При цьому наголошується, що не потрібно обмежувати себе в улюбленій їжі.

По досягненні потрібного результату пропонують приймати спеціальні препарати, які вбивають паразитів. Але іноді глисти дуже швидко розмножуються, що може привести до різних побічних ефектів.

Сонячна дієта

Фото: frazy.su

Дотримуючись цієї дієти харчуватися потрібно енергією сонця. Для цього рекомендується щоранку дивитися на сонце без окулярів. Починати потрібно з 10 секунд, доводячи цей час до 45 хвилин. Багато людей вірять, що коли тіло насититься достатньою енергією — їжа їм більше не знадобиться.

Також існує гіпотеза, що сонячні ванни допомагають скинути цілих 300 грамів.

Дієта на воді

Фото: yablyk.com

Також однією з найнебезпечніших дієт вважається водна. Під час неї не можна нічого їсти — тільки пити. Ця дієта призводить до виснаження, гастриту, і частих непритомностей.

Революційна синя дієта

Фото: Cosmopolitan

Дотримуючись такого типу харчування, люди купують сині тарілки в надії, що ті відбивають апетит. Існує гіпотеза, що така дієта допомагає скинути до 1 кг за тиждень. Але дієтологи не підтверджують її правдивість.

Дієта на ватяних кульках

Фото: vsenadiete.ru

Ідея дієти ватних кульок полягає в тому, що люди умочують ватний диск в сік або желатин і ковтають його. У шлунку він розбухає і заповнює його, притупляючи почуття голоду. Така своєрідна "дієта" у свій час була популярною серед моделей.

Зазначимо, що медичні експерти висловлюють серйозне занепокоєння цим трендом, називаючи його "дуже, дуже небезпечним".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо топ-5 продуктів харчування, які повільно руйнують організм людини.

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