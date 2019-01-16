Спорт - не допоможе: розкритий головний секрет схуднення

Американські дієтологи розповіли, чому неможливо схуднути тільки завдяки фізичним вправам.

Так, на думку експертів, при схудненні набагато важливіше приділити увагу своєму раціону харчування і задуматися над тим, що потрібно виключити з нього. Адже всі калорії надходять з їжі і напоїв, і тільки частина втрачається при фізичному навантаженні, повідомляє CNN.

"Середньостатистична людина, за винятком професійних спортсменів, спалює від 5% до 15% своєї щоденної калорійності. Це не ніщо, але майже не дорівнює споживанню їжі, на яку припадає 100% споживання енергії організмом", — розповів один з експертів Олексій Кравітца.

Фото: fitnes-dieta

Крім того, дієтологи відзначили, що фізичні вправи можуть підвищити апетит, а це впливає на те, що після тренувань їжа вживається в подвійному розмірі. Тому експерти порадили для людей, які хочуть схуднути, спочатку зосередитися на дієті.

Скріншот з сайту CNN

Навіть енергійний урок їзди на велосипеді, який може спалити більше 700 калорій, може бути повністю анульований за допомогою декількох напоїв або шматочка торта.

"Це настільки непропорційно — кількість часу, яке вам знадобиться для вправ, щоб спалити ці кілька шматочків їжі. Сенс тут в тому, що ви просто "заробили" те, що ви їсте після тренування. Якщо ваша мета — схуднути — вам буде краще не працювати і просто їсти менше ", — розповіла дієтолог Ліза Дрейер.

Скріншот з сайту CNN

Як підрахували експерти, щоб втрачати 500 грам в тиждень, ви повинні прагнути до скорочення 500 калорій щодня. Якщо ви п'єте газовану воду, то виключіть її зі свого раціону. Так само і з іншими висококалорійними продуктами.

"Інша справа, що фізичні вправи можуть підвищити ваш апетит, особливо при тривалих вправах на витривалість або при піднятті важких предметів. Це ще одна причина, чому я говорю людям, які хочуть схуднути, щоб спочатку зосередилися на дієті", — пояснила Дрейер.

Фото: yandex.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, австралійський дієтолог Джессіка Сепель розповіла, як схуднути без обмежень в їжі.

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