Спалюють жир і допомагають схуднути: названо топ-8 "чарівних" продуктів

Українська дієтологиня й експертка з правильного харчування Ольга Усенко розповіла, які продукти допомагають позбутися зайвого жиру і схуднути.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, по-перше, експертка виділила жирну рибу.

"Така риба, як лосось, оселедець, сардини, скумбрія та інші містять омега-3 жирні кислоти, які можуть сприяти втраті жиру. Риба також багата білком, який допомагає відчувати себе ситим і підвищує швидкість обміну речовин під час травлення", — написала Усенко.

Фото: vkusno.co

Крім того, за словами дієтологині, допоможе позбутися жиру і кава. Адже вона не тільки покращує розумову та фізичну працездатність, а й стимулює обмін речовин. Також яйця завдяки високому вмісту білка допоможуть зменшити голод, збільшити ситість і прискорити процес схуднення.

Фото: aif.ru

Усенко додала, що у свій раціон варто додати й грецький йогурт, оливкову олію, ягоди, коричневий рис та всі види капусти. Також вона зазначила, що не слід виділяти один-два продукти для схуднення і споживати тільки їх. Потрібно побудувати своє харчування так, щоб там було 80% корисної їжі, яка потрібна для здоров'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися за режимом і як це впливає на схуднення.

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