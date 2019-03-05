Солістка "НеАнгелів" розкрила секрет швидкого схуднення

Солістка популярної української групи "НеАнгели" Слава Камінська розповіла підписникам про новий режим харчування, який допомагає їй залишатися у відмінній фізичній формі.

Так, принципами дієти вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Вчора в сторіз я розповідала про позитивний досвід мами в інтервальному голодуванні, тепер пишу. Місяць потрібно харчуватися в режимі 18/6 — 18 годин нічого не їсти взагалі, а 6 годин їсти абсолютно все, що захочеться. За місяць я скинула 5 кг, хоча до цього безуспішно випробувала масу способів", — написала Камінська.

Фото: instagram/babaslavka

Фото: instagram/babaslavka

Фото: instagram/babaslavka

Крім того, вона додала, що існують різні варіанти інтервалів, і кожен може вибрати під себе.

"Є інтервали 16/8, 14/10, 24/0, але суть одна: в один проміжок можна їсти все що заманеться, в інший — не можна нічого, крім пиття", — написала Камінська.

Фото: instagram / babaslavka

Фото: instagram / babaslavka

Також співачка зазначила, що ця методика дуже популярна і ефективна. Вона допомагає не тільки скинути зайву вагу, але і поліпшити роботу організму і мозку, а також знижує ризик виникнення маси захворювань і уповільнює старіння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська захопила шанувальників тілом в бікіні.

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