Скільки можна зберігати червону ікру: названі терміни

Червону ікру завжди потрібно тримати в холодильнику, стежити за терміном і температурою зберігання. Розважну рекомендується тримати в холодильнику максимум 2-3 дні, а ось ікру в банці – тиждень.

Її краще зберігати не на дверцятах холодильника, а ставити на полицю, яка найближче до морозильної камери, або тримати біля задньої стінки. Про це написало видання "Аргументы и факты".

Розважну ікру, яку часто упаковують в пластиковий контейнер, найкраще купувати для вживання найближчої доби, адже невідомо, коли саме вона була виготовлена. Її потрібно скуштувати при купівлі, щоб переконатися у свіжості. Розважну ікру слід зберігати в холодильнику максимум 2-3 дні, за умови, що норми виробництва, транспортування і зберігання були дотримані.

Червона ікра www.cavi-cav.com.ua

Термін зберігання відкритої жерстяної банки ікри в холодильнику – лише тиждень. Продукт рекомендують після відкриття банки перекласти в інший посуд через окислення металу. Закриту банку можна зберігати до зазначеної на ній дати. Температура повинна становити від +2 до +4 градусів.

Ікру в скляній банці важливо тримати з щільно прилягає кришкою, підтримуючи температуру від +2 до +4 градусів. Банку слід розмістити у найхолоднішій зоні холодильника. Термін зберігання відкритої банки – теж не більше одного тижня, закритої – до дати, зазначеної на упаковці.

Ікру слід заморожувати тільки в крайньому випадку, адже в процесі заморозки вона втрачає багато корисних властивостей. Для заморозки краще використовувати вакуумні харчові пакети, а зберігати продукт в морозилці слід не більше року. Повторно заморожувати ікру вже не можна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологиня розповіла, що червона ікра при вживанні у великих кількостях може бути шкідливою для здоров'я, людина ризикує отримати передозування вітамінами.

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