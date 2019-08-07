Що намазати на хліб: дієтолог назвала найкращі варіанти закуски

Відомий дієтолог Альбіна Комісарова порадила варіанти здорових бутербродів людям, які хочуть привести себе в гарну фізичну форму.

Поради вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Дієтолог зазначила, що вживаючи такі бутерброди, можна спокійно худнути.

"Помітила, що багато моїх пацієнтів не можуть придумати, що намазати на хліб, крім вершкового масла і сиру. Обидва ці варіанти гарні, але хочеться різноманітності, правда?" – написала вона і запропонувала кілька варіантів.

Новини Названа найкраща дієта для спалювання жиру

Грецький йогурт. Особливо смачно на чорний хліб і зверху овочі. Плавлений сир. Готуйте вдома: змішуєте 500 гр 5% пастоподібного сиру, 2 яйця, 2 ст. л. сметани, 1 ч. л. солі, 1/2 ч. л. соди, 60 г вершкового масла. Все збиваємо блендером і відправляємо на водяну баню. Варимо до розплавлення, потім, вимикаємо вогонь, чекаємо 2 хвилини і розливаємо в контейнер. Ставимо в холодильник на ніч і вранці їмо. М'якоть авокадо. Стиглий авокадо розім'яти виделкою, додати перець, сіль і насолоджуватися. Солодкий йогурт. Відмінна заміна розрекламованій десертній сметані. Густий йогурт перемішуємо з ложкою цукрової пудри і їмо з хлібом, сирниками, оладками (і худнемо). Сир з зеленню. Банально, але смачно. Пастоподібний сир змішуємо із зеленню, додаємо сметану, регулюючи густоту, солимо, перчимо. Сир і моркву. Тремо на тертці шматочок сиру і моркви, додаємо часник і йогурт. Кабачкова або баклажанна ікра. Швидкий хумус. Пів банки консервованого нуту (або відвареного) закинути в блендер, туди ж 1/2 цибулини, зубчик часнику, сік 1/2 лимона, 2 ложки оливкової олії, шикарно, якщо є тахіні. І спеції за смаком.

Що намазати на хліб MEN's LIFE

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи стверджують, що особливо ефективним способом швидко схуднути без шкоди здоров'ю є дієта "Варені яйця". Дотримуючись її, можна домогтися зниження ваги на 11 кг всього за два тижні. Секрет полягає в тому, що її основним компонентом є яйця.

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