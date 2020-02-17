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17 лютого • оновлено в 14:47
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Розвіяно міф про модні продукти для схуднення: чим їх замінити

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Дієтологиня Альбіна Комісарова розповіла, чим можна замінити модні продукти для схуднення.

Про це експертка написала в новому пості, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Розвіяно міф про модні продукти для схуднення: чим їх замінити

wudeschool.com

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Так, дієтологиня пише, що для того, щоб залишатися у формі, не обов'язково вживати модні і дорогі продукти.

  • Протеїнові продукти. Протеїнові йогурти, батончики, морозиво... Велика кількість білка не робить продукт більш дієтичним. Більш того, як свідчить статистика, люди в більшості споживають навіть більше білка, ніж належить. Нагадую, що норма не 1-2 г на кг, а 0,8 г

  • Кіноа, булгур та інші крупи зі складною назвою. Всі ці крупи корисні, але дешевші і доступніші крупи не гірші: звичайна гречка, кукурудзяна, ячна, пшенична, рис, перлова – все це також може бути хорошим гарніром.

  • Кокосова олія. Масло кокоса –це насичений жир, подібний до вершкового масла. Це не добре і не погано, просто не треба замінювати все масло тільки на кокосове. Використовуйте різні масла.

  • Масло ДХІ. Банка коштує більше 1000 рублів. Для смаження абсолютно не гірше підійде звичайне топлене вершкове масло, воно також має високу точку димлення і приємний смак.

  • Рисова, бананова, вівсяна та інша мука. Не так важливий вид борошна, як спосіб його обробки. Якщо борошно цільнозернове, то хоч пшеничне, хоч якесь інше – підійде відмінно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кава, попкорн, картопля, а також яйця несправедливо вважаються шкідливими продуктами і мають безліч корисних властивостей. Про це заявив доктор наук дієтолог Міхаель Деспегхель, який закликав не виключати дані продукти з раціону.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
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