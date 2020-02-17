Розвіяно міф про модні продукти для схуднення: чим їх замінити

Дієтологиня Альбіна Комісарова розповіла, чим можна замінити модні продукти для схуднення.

Про це експертка написала в новому пості, який опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

wudeschool.com

Так, дієтологиня пише, що для того, щоб залишатися у формі, не обов'язково вживати модні і дорогі продукти.

Протеїнові продукти. Протеїнові йогурти, батончики, морозиво... Велика кількість білка не робить продукт більш дієтичним. Більш того, як свідчить статистика, люди в більшості споживають навіть більше білка, ніж належить. Нагадую, що норма не 1-2 г на кг, а 0,8 г

Кіноа, булгур та інші крупи зі складною назвою. Всі ці крупи корисні, але дешевші і доступніші крупи не гірші: звичайна гречка, кукурудзяна, ячна, пшенична, рис, перлова – все це також може бути хорошим гарніром.

Кокосова олія. Масло кокоса –це насичений жир, подібний до вершкового масла. Це не добре і не погано, просто не треба замінювати все масло тільки на кокосове. Використовуйте різні масла.

Масло ДХІ. Банка коштує більше 1000 рублів. Для смаження абсолютно не гірше підійде звичайне топлене вершкове масло, воно також має високу точку димлення і приємний смак.

Рисова, бананова, вівсяна та інша мука. Не так важливий вид борошна, як спосіб його обробки. Якщо борошно цільнозернове, то хоч пшеничне, хоч якесь інше – підійде відмінно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що кава, попкорн, картопля, а також яйця несправедливо вважаються шкідливими продуктами і мають безліч корисних властивостей. Про це заявив доктор наук дієтолог Міхаель Деспегхель, який закликав не виключати дані продукти з раціону.

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