"Схудла через переживання": Лоліта різко скинула вагу після розлучення

Російська співачка Лоліта Мілявська назвала сильно схудла після розлучення зі своїм чоловіком тенісистом Дмитром Івановим.

Артистка поділилася в Instagram відео на якому продемонструвала фігуру.

Лоліта Мілявська

"Худишка! І так швидко, ось вже сильна жінка в усьому", "Лола, схудни ще кілограм на 15 і буде супер! Він повернеться, видно, що ти цього дуже хочеш. Адже любиш досі", "Я впевнена, що Лоліта схудла від переживань. Видно дуже любила чоловіка", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію та фотографії Іванова з новою пасією. Дівчина є дуже заможною. У неї є 14-річна дочка.

Мілявська вийшла заміж за тенісиста Дмитра Іванова в 2010 році. Різниця у віці у них становила 11 років. На початку липня 2019 року стало відомо, що вони раптово розлучилися. щоб більше не з'ясовувати стосунки.

Пізніше Іванов прокоментував розставання зі співачкою, розповівши, що ще не оговтався.

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