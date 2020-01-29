Пити, щоб схуднути: які напої допоможуть скинути вагу

Напої займають не останнє місце в процесі схуднення – вони можуть допомогти скинути зайву вагу.

Так, як передає МедікФорум, тим, хто хоче стати стрункішим, слід звернути увагу на ці шість напоїв.

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Топ-6 напоїв для схуднення

Вода

Воду вважають одним з найкорисніших напоїв при схудненні. Чиста питна вода сприяє активізації метаболічних і фізіологічних процесів. Людям, які хочуть позбутися зайвої ваги, слід збільшити загальне споживання води або замінити водою калорійні напої.

Чай

Як пише видання, споживання чаю без цукру сприяє схудненню так само, як і вода: він заповнює шлунок і допомагає з'їдати менше.

shkolazhizni.ru

Чай з імбиром і куркумою

Крім того, ефективним при схудненні вважається і чай з імбиром і куркумою. Повідомляється, що корінь імбиру знижує апетит, а куркума лише посилює його ефект.

Для приготування чаю необхідно взяти 10 грамів імбиру, половину чайної ложки порошку куркуми, сік половини лимона і все залити гарячою водою.

Еспресо

За рахунок концентрованого кофеїну еспресо (без цукру і молока), випитий після їжі, змушує організм активніше розплавляти жирові відкладення.

podrobnosti.ua

Сік селери

Повідомляється, що він м'яко стимулює травлення, допомагає позбутися від затримок води, а також виконує детоксикаційну дію.

Протеїнові коктейлі

Їх вживання дозволить зберегти почуття ситості на тривалий період і зменшить відчуття голоду. Проте наголошується, що підходити до вибору протеїнового коктейлю потрібно ретельно і звертати увагу на склад – в ньому не повинно бути шкідливих для організму інгредієнтів.

fermer.blog

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше австралійський дієтолог Сьюзі Барелів заявила, що найменше підходить для ранкового прийому їжі.

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