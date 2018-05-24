Пугачова розсекретила всі методи схуднення

Примадонна російської естради, легендарна співачка Алла Пугачова розкрила всі таємниці, які були пов'язані з її схудненням.

Пугачова завжди була схильна до повноти, тому випробувала на собі масу способів для зниження ваги. В результаті знаменита музикант розробила власні дієти, які дають хороший результат, пише видання "Телепрограма".

Фахівці проаналізували дієти і основні секрети, якими користувалася Алла Борисівна.

Багато років Пугачова перевіряла ефективність різних дієт: зірка то худла, то знову повнішала. Але кілька останніх років Примадонні вдається зберігати стабільну вагу. Причини змін з фігурою розкрили знайомі співачки і вона сама. По-перше, в Ізраїлі Пугачовій підібрали ефективні таблетки від діабету, які також допомагають знижувати вагу. По-друге, вона змінила свій графік, переглянула раціон і чітко дотримується режиму дня - Алла лягає спати до 23 годин. По-третє, співачка багато часу проводить у воді.

Алла Пугачова після схуднення VistaNews

Перше правило - "менше жерти".

"У дитинстві в сім'ї був культ їжі, мама славилася тим, що вона могла приготувати будь-яку їжу: грузинську, єврейську, російську. Коли я виходила заміж, мене ніхто не вчив готувати. Видно, це чуття передалося від матері. Я на око, на смак розуміла, що і як треба робити", - поділилася Пугачова. До сьогодні Примадонна любить готувати сама, але від багатьох улюблених страв їй довелося відмовитися.

"Пластичні хірурги розглядають: що я зробила? Де щось "відкачала", щось прибрала, щось відрізала? Я просто почала менше жерти! І я, природно, схудла. Я не хворіла, а спеціально села на дієту: на ніч не їсти, хліб не їсти. Я дуже люблю солоне, довелося відмовитися", - розповіла Алла.

Дієта "СССР".

Пугачовій допомогли не тільки ці правила, але і перевірена дієта, яку вона називає "СССР". Потрібно відмовитися від трьох "з": солодкого, солоного, спеченого. "Р" - розвантажувальний день на овочевих супах або пюре. Це не означає, що артистка постійно голодує - після кардинального схуднення Примадонна підключає "СССР", тільки коли виникає необхідність.

"Коли є привід, то можна і порушити принципи здорового харчування. До речі, не солити їжу в свій час мені порадила дочка (співачка Крістіна Орбакайте - Ред). А потім я вже модернізувала безсольову дієту", - зазначила Примадонна.

Алла Пугачова і Максим Галкін VistaNews

Лікування в реабілітаційному центрі.

Ефективним було схуднення Алли Борисівни Пугачової у Всесоюзному науковому центрі медичної реабілітації та фізіотерапії. В середині 90-х співачка проходила курси оздоровлення в цій установі. Індивідуальної системи харчування для зірки не винаходили - місяць вона харчувалася по меню зі зниженою калорійністю і займалася з інструктором фізкультурою.

"З вуглеводів дозволялися тільки фрукти, готували на овочевих бульйонах, на вечерю давали тушковані овочі", - розповіла Алла Борисівна.

Приблизний раціон, на якому тоді худла Пугачова, виглядав так: сніданок - вівсянка, яйця або омлет, обід - суп на овочевому бульйоні, шматок вареного м'яса або риби, гречка, вечеря - овочі, перекус - фрукти.

Спортивні навантаження.

Примадонна, в силу віку і стану здоров'я, не може виснажувати себе активними тренуваннями, але й у молодості вона не дуже любила істотні фізичні навантаження. Пугачова займалася лікувальною фізкультурою, а зараз віддає перевагу плаванню.

"Алла Борисівна плаває в басейні, який є у неї в замку", - зазначив стиліст артистки.

Невдалі спроби.

Шахраї, які просувають в інтернеті платні дієти, часто наживаються на імені Пугачової. Схуднення кумира шанувальники російської естради вважає одним з найефективніших в російському шоу-бізнесі. Але також, крім цього, всі прекрасно пам'ятають, як Алла стрімко худла, а потім з'являлася на публіці знову з чималою зайвою вагою.

В молоді роки Алла Борисівна худла по-різному. Вона пробувала монодієти - сиділа на гречці, пізніше харчувалася тільки овочевими супами, вареною рибою та м'ясом, а ще виключала вечерю. Зрозуміло, такі способи не приносили довгострокового результату, після чого кілограми знову поверталися, ще й "з запасом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні роки Пугачова схудла більше, ніж на 20 кілограмів. Деякі російські фахівці впевнені, що співачка перенесла операцію по резекції шлунку, що дозволило їй значно скинути вагу.