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Пугачова розсекретила всі методи схуднення

11.2тЧитати новину російською

Примадонна російської естради, легендарна співачка Алла Пугачова розкрила всі таємниці, які були пов'язані з її схудненням.

Пугачова завжди була схильна до повноти, тому випробувала на собі масу способів для зниження ваги. В результаті знаменита музикант розробила власні дієти, які дають хороший результат, пише видання "Телепрограма".

Фахівці проаналізували дієти і основні секрети, якими користувалася Алла Борисівна.

Багато років Пугачова перевіряла ефективність різних дієт: зірка то худла, то знову повнішала. Але кілька останніх років Примадонні вдається зберігати стабільну вагу. Причини змін з фігурою розкрили знайомі співачки і вона сама. По-перше, в Ізраїлі Пугачовій підібрали ефективні таблетки від діабету, які також допомагають знижувати вагу. По-друге, вона змінила свій графік, переглянула раціон і чітко дотримується режиму дня - Алла лягає спати до 23 годин. По-третє, співачка багато часу проводить у воді.

Алла Пугачова після схуднення

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Перше правило - "менше жерти".

"У дитинстві в сім'ї був культ їжі, мама славилася тим, що вона могла приготувати будь-яку їжу: грузинську, єврейську, російську. Коли я виходила заміж, мене ніхто не вчив готувати. Видно, це чуття передалося від матері. Я на око, на смак розуміла, що і як треба робити", - поділилася Пугачова. До сьогодні Примадонна любить готувати сама, але від багатьох улюблених страв їй довелося відмовитися.

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"Пластичні хірурги розглядають: що я зробила? Де щось "відкачала", щось прибрала, щось відрізала? Я просто почала менше жерти! І я, природно, схудла. Я не хворіла, а спеціально села на дієту: на ніч не їсти, хліб не їсти. Я дуже люблю солоне, довелося відмовитися", - розповіла Алла.

Дієта "СССР".

Пугачовій допомогли не тільки ці правила, але і перевірена дієта, яку вона називає "СССР". Потрібно відмовитися від трьох "з": солодкого, солоного, спеченого. "Р" - розвантажувальний день на овочевих супах або пюре. Це не означає, що артистка постійно голодує - після кардинального схуднення Примадонна підключає "СССР", тільки коли виникає необхідність.

"Коли є привід, то можна і порушити принципи здорового харчування. До речі, не солити їжу в свій час мені порадила дочка (співачка Крістіна Орбакайте - Ред). А потім я вже модернізувала безсольову дієту", - зазначила Примадонна.

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Лікування в реабілітаційному центрі.

Ефективним було схуднення Алли Борисівни Пугачової у Всесоюзному науковому центрі медичної реабілітації та фізіотерапії. В середині 90-х співачка проходила курси оздоровлення в цій установі. Індивідуальної системи харчування для зірки не винаходили - місяць вона харчувалася по меню зі зниженою калорійністю і займалася з інструктором фізкультурою.

"З вуглеводів дозволялися тільки фрукти, готували на овочевих бульйонах, на вечерю давали тушковані овочі", - розповіла Алла Борисівна.

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Приблизний раціон, на якому тоді худла Пугачова, виглядав так: сніданок - вівсянка, яйця або омлет, обід - суп на овочевому бульйоні, шматок вареного м'яса або риби, гречка, вечеря - овочі, перекус - фрукти.

Спортивні навантаження.

Примадонна, в силу віку і стану здоров'я, не може виснажувати себе активними тренуваннями, але й у молодості вона не дуже любила істотні фізичні навантаження. Пугачова займалася лікувальною фізкультурою, а зараз віддає перевагу плаванню.

"Алла Борисівна плаває в басейні, який є у неї в замку", - зазначив стиліст артистки.

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Невдалі спроби.

Шахраї, які просувають в інтернеті платні дієти, часто наживаються на імені Пугачової. Схуднення кумира шанувальники російської естради вважає одним з найефективніших в російському шоу-бізнесі. Але також, крім цього, всі прекрасно пам'ятають, як Алла стрімко худла, а потім з'являлася на публіці знову з чималою зайвою вагою.

В молоді роки Алла Борисівна худла по-різному. Вона пробувала монодієти - сиділа на гречці, пізніше харчувалася тільки овочевими супами, вареною рибою та м'ясом, а ще виключала вечерю. Зрозуміло, такі способи не приносили довгострокового результату, після чого кілограми знову поверталися, ще й "з запасом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останні роки Пугачова схудла більше, ніж на 20 кілограмів. Деякі російські фахівці впевнені, що співачка перенесла операцію по резекції шлунку, що дозволило їй значно скинути вагу.

Особа
Алла Пугачова
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