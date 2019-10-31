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31 жовтня • оновлено в 04:41
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Не газована вода: названо найбільш шкідливий продукт у світі

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Найшкідливішим продуктом у світі назвали м'ясо. За словами дослідників, шкодить воно не тільки організму людини, але й має негативний вплив на навколишнє середовище.

До такого висновку прийшли вчені з британського Оксфорда й американської Міннесоти під час досліджень. Про це пише PNAS.

Науковці враховували вже виявлені властивості продуктів і їх здатність впливати на розвиток різних патологій. Також до уваги взяли той факт, що близько третини парникових газів в атмосфері становлять викиди сільського господарства, 40% суші відведено під ріллю, а 70% води припадає саме на аграрний сектор.

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Показником став індекс AREI, за допомогою якого дослідники підрахували, якої шкоди завдає довкіллю одна порція того чи іншого продукту, і виявили найбільш "небезпечну" їжу. Так, цільнозернові злаки і також фрукти, овочі, горіхи і оливкове масло набрали менше 4 одиниць зі 100 на порцію, а риба, курка і молочні продукти отримали від 14 пунктів.

Найвищий індекс отримало необроблене м'ясо – 73 одиниці, оброблене – 37. Газована вода, яку по-праву визнають надзвичайно шкідливою для організму людини, набрала лише 0,95 бала.

Продуктова корзина

Продуктова корзина

Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня назвала продукти, які можуть викликати небезпечні хвороби.

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