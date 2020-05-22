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22 травня • оновлено в 18:56
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Названо 5 ефективних дієт від зірок: як худнуть Дженніфер Еністон і Вікторія Бекхем

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Знаменитості не витрачають час на експерименти з дієтами - вони приводять тіло в форму лише перевіреними методами.

Дієти, якими користуються популярні зірки публікує Cosmopolitan.

Названо 5 ефективних дієт від зірок

Меган Фокс

Меган Фокс, коли у неї виникає потреба скинути зайві кілограми переходить на палеодієту. Цей принцип харчування полягає у вживанні тільки тих продуктів, які були в розпорядженні первісної людини: м'яса, овочів і фруктів.

Названо 5 ефективних дієт від зірок

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем обирає алкалінову дієту. За її правилами, потрібно додати в щоденний раціон продукти з лужними властивостями.

Названо 5 ефективних дієт від зірок

Дженіфер Еністон

Зірка вже довгий час дотримується системи дрібного харчування по Баррі Сімс, яка передбачає в кожний прийом їжі з'їдати 40% білків, 30% жирів і 30% вуглеводів.

Названо 5 ефективних дієт від зірок

Кім Кардаш'ян

Ти напевно пам'ятаєш, що після перших пологів Кім дуже швидко повернула собі свою колишню форму, скинувши більше ніж 20 зайвих кілограмів. Як зізналася сама зірка, досягти необхідного результату їй допомогла дієта Аткінса. Секрет дієти в тому, щоб збільшити в раціоні кількість споживаного білка і скоротити вуглеводи.

Названо 5 ефективних дієт від зірок

Бейонсе

Коли співачка хоче схуднути - вона виключає зі свого раціону всі продукти тваринного походження, замінюючи їх овочами, фруктами і кашами

Названо 5 ефективних дієт від зірок

Раніше OBOZREVATEL писав, як худнули Бабкіна, Лоліта, Степаненко: жорсткі методи боротьби із зайвою вагою від зірок.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Кім Кардаш'ян Бейонсе Вікторія Бекхем Дженіфер Еністон Меган Фокс
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