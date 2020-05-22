Названо 5 ефективних дієт від зірок: як худнуть Дженніфер Еністон і Вікторія Бекхем

Знаменитості не витрачають час на експерименти з дієтами - вони приводять тіло в форму лише перевіреними методами.

Дієти, якими користуються популярні зірки публікує Cosmopolitan.

Меган Фокс

Меган Фокс, коли у неї виникає потреба скинути зайві кілограми переходить на палеодієту. Цей принцип харчування полягає у вживанні тільки тих продуктів, які були в розпорядженні первісної людини: м'яса, овочів і фруктів.

Вікторія Бекхем

Вікторія Бекхем обирає алкалінову дієту. За її правилами, потрібно додати в щоденний раціон продукти з лужними властивостями.

Дженіфер Еністон

Зірка вже довгий час дотримується системи дрібного харчування по Баррі Сімс, яка передбачає в кожний прийом їжі з'їдати 40% білків, 30% жирів і 30% вуглеводів.

Кім Кардаш'ян

Ти напевно пам'ятаєш, що після перших пологів Кім дуже швидко повернула собі свою колишню форму, скинувши більше ніж 20 зайвих кілограмів. Як зізналася сама зірка, досягти необхідного результату їй допомогла дієта Аткінса. Секрет дієти в тому, щоб збільшити в раціоні кількість споживаного білка і скоротити вуглеводи.

Бейонсе

Коли співачка хоче схуднути - вона виключає зі свого раціону всі продукти тваринного походження, замінюючи їх овочами, фруктами і кашами

Раніше OBOZREVATEL писав, як худнули Бабкіна, Лоліта, Степаненко: жорсткі методи боротьби із зайвою вагою від зірок.

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