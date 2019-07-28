Названі продукти, які зменшують тягу до солодкого

Український дієтолог і експерт по правильному харчуванню Ольга Усенко розповіла, чому хочеться солодкого і назвала продукти, які зменшують тягу до нього.

Так, подробицями вона поділилася своїй сторінці в Instagram. За словами Усенко, перше, на що варто звернути увагу при постійній тязі до солодкого — це кількість вуглеводів в раціоні.

Фото: medikforum.ru

"У 80% випадків ви просто недоїдаєте потрібну для вас кількість вуглеводів, це провокує спрагу до солодкого, адже організму найлегше взяти потрібну енергію зі швидких вуглеводів. Якщо питання з кількістю вуглеводів ви з'ясували і вас все одно тягне, то погнали по продуктах, які можуть допомогти відмовитися від солодкого: червона риба, ягоди, чорний шоколад 85%, авокадо, горіхи, виноград, фінік (без цукру), йогурт, смузі на основі йогурту, кориця, ваніль", — розповіла Усенко.

Також вона додала, що ще в допомогу можуть прийти білкові продукти, їхня наявність в раціоні в потрібній кількості обов'язкова для того, щоб не було тяги до солодкого. Тому потрібно контролювати, щоб було не багато і не мало.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Усенко розповіла, чому важливо харчуватися по режиму і як це впливає на схуднення.

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