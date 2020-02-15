Названі 8 продуктів, які не можна їсти після 30 років

Існує цілий список продуктів, які не бажано вживати після 30 років через ризик виникнення ряду захворювань.

Про це повідомляє Foodeatsafe. Відмова від подібної їжі допоможе зберегти здоров'я довгі роки.

У список попалаі соя, пакетовані соки, білий хліб, магазинна випічка, попкорн для мікрохвильових печей, йогурти з ароматизаторами, риба і використання соломинок для напоїв.

Соя

Небезпека сої полягає в тому, що цей продукт є генетично модифікованим продуктом. Її довгостроковий вплив на організм невідомо. У короткостроковій перспективі соя може викликати запалення в організмі і може потенційно вплинути на функцію щитовидної залози.

Також соя містить фітоестрогени, які імітують естроген в організмі.

Ароматизований йогурт

Він містить величезну кількість цукру на порцію – 47 грам. При цьому чистий йогурт корисний для травного здоров'я, особливо після 30 років.

Використання соломинки для напоїв

Через використання соломинки для напоїв з'являються зморшки навколо рота. Їх провокують підтискають руху.

Білий хліб

Цей продукт підвищує рівень цукру в крові і практично не містить вітамінів і мінералів, присутніх в цільної пшениці.

Пакетовані фруктові соки

Під час вичавки соків олезная клітковина забирається. Клітковина допомагає знизити швидкість, з якою цукор з фруктів потрапляє в кров. Чистий сік, особливо промисловість не дорівнює фруктам, які краще після 30 років.

Попкорн не можна їсти після 30 років soyuz.ru

магазинна випічка

У випічці, виробленої в промислових масштабах, використовують гідрогенізовані масла – тоді вони виглядають свіжими тижнями.

Вирощена на фірмі риба

До 70% риби, яку ви знайдете на місцевому ринку, – це вирощена риба. Розводиться риба знаходиться в таких умовах, що вони їдять фекалії один одного. Крім того, в їх дієті повно антибіотиків, а також їжі, пофарбованої спеціально для того, щоб підфарбовувати м'ясо.

Попкорн для мікрохвильової печі

Особливо шкідливою їжею для мозку є смажена кукурудза в мікрохвильовій печі. Субстанція, яка покриває зерна, сповнена транс-жирів, які негативно впливають на пам'ять. Вони буквально руйнують клітини і підсилюють запалення в мозку. У свою чергу, виробництво організмом підтримують мозок жирних кислот омега-3 знаходиться під загрозою. Даний продукт сповнений канцерогенів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчені назвали найнебезпечнішу для людини дієту.

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