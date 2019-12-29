Найтовстіша дівчинка у світі скинула 145 кг: дивовижна історія і фото

Американка Джесіка Леонард, яка у 2002 році, будучи 7-річною дитиною, була визнана найтовстішою у світі дитиною, зуміла схуднути на 145 кг і змінити своє життя.

Цю історію з року у рік розповідають американські ЗМІ. У мережі можна побачити безліч фото дівчинки до і після перевтілення. Як з'ясувалося, дівчинка народилася здоровою дитиною, але так як мама годувала її всілякими фаст-фудами, вона почала різко набирати вагу. У 7-річному віці дитина вже важив більше 200 кілограмів. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Джессіка Леонард до схуднення Скріншот з відео

"Я просто не могла відмовити своє малятко і тому купувала все, що вона просила. А якщо намагалася відмовити, то дочка влаштовувала істерики", – каже мати.

Після цього вони звернулися в програму Морі Повіча за допомогою, і історію Джесіки дізналися всі США. Над схудненням малятка почали працювати кращі медики країни. Спочатку їй заборонили вживати жирну і солодку їжу, а також розробили комплекс фізичних вправ.

Джессіка Леонард схудла на 145 кг

Через рік, завдяки таким заходам, Джессіка скинула 145 кілограмів. Зараз їй 24 роки. Вона струнка, молода красуня, яка займається гімнастикою.

Джессіка Леонард (праворуч)

Як повідомляв OBOZREVATEL, жінка з Південної Кореї схудла на 40 кг після пологів і пішла від чоловіка, який називав її непривабливою.

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