На велосипеді і в міні-шортах: 65-річна дружина Макрона здивувала фігурою

Перша леді Франції 65-річна Бріджит Макрон здивувала фігурою. Для велопрогулянки вона вибрала наряд у вигляді коротких шортів і футболки вільного крою.

Користувачі мережі оцінили стрункі ноги дружини французького президента. Фото розмістило видання Feedimo.

Але, крім струнких ніг Бріджит Макрон, користувачі мережі помітили ще і її велосипед марки "Peugeot", який коштує 4500 євро.

Новини Перша леді Франції Бріджит Макрон здивувала вибором наряду на Тижні високої моди

Як раніше писав OBOZREVATEL, Меланія Трамп і Бріджит Макрон на саміті НАТО продемонстрували стильні образи. Для виходу в світ перша леді США вибрала синє плаття від Calvin Klein за одну тисячу доларів і туфлі від Christian Louboutin. Макрон з'явилася на публіці в білому костюмі з металевою фурнітурою від Louis Vuitton, що складається з жакета та короткої спідниці.