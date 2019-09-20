Хотелось бы начать с того, что "идеалы" у всех разные и нет золотой пропорции, которая подходила бы каждой девушке.

Рост, вес, телосложение и, в конце концов, генетика влияют на наше представление и понимание идеальных форм.

Мое мнение, если девушка миниатюрная, с "тонкой костью" и у нее от природы не большая мышечная масса в зоне ягодиц, то наращивать латиноамериканские формы вообще ни к чему, а довести свои формы до гармоничных и пропорциональных размеров — вот это отличная цель.

Иметь упругие ягодицы, подтянутые, без явных признаков целлюлита и "ушек" — это не миф, это абсолютная реальность и вложенный труд! Сделать ваши ягодицы красивыми поможет 4 составляющие: питание, спорт, процедуры и средства. Только такой симбиоз даст желаемый результат.

Питание. Позволит качественно набрать массу, из которой потом с помощью тренировок можно будет "лепить" нужные формы. Не здоровое питание будет только оставлять лишние отложения в зонах "ушек", делать кожу рыхлой на вид.

Спорт. Двух качественных тренировок на ягодицы будет достаточно, чтобы уже через месяц увидеть видимый результат. Для этого не нужно поднимать тяжелые штанги и пропадать по пол дня в зале. Достаточно 35 минут правильной и постоянной тренировки с фитнес резинками и своим весом, чтоб прокачать ягодичные мышцы.

Процедуры. Массажи, ручной или LPG, помогут вывести лишнюю воду, усилят микроциркуляцию в проблемных зонах, к которым физическими нагрузками сложно добраться. Это обычно зона "ушек"/"галифе", место над коленками и внутренняя часть бедра.

Средства. Скрабы, крема и обертывания помогут улучшить тонус кожи, убрать ороговевшие частички эпителия, сделают ее упругой и гладкой. Эти процедуры уберут эффект "дряблости" кожи, особенно когда свет падает не под правильным углом. Не пользуйтесь слишком агрессивными скрабами, ведь они могут повредить кожу, лучше выбирайте мягкие средства на основе виноградных или абрикосовых косточек.

Все реально, просто важно понимать, что красивое тело это не "сезонная распродажа", которая случается с вами раз в сезон, а постоянная работа над собой. Когда вы увидите первые результаты, у вас появится самая сильная мотивация — ваша личная.

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