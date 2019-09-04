Легкий спосіб схуднути: модель розкрила несподіваний секрет

Колишня учасниця американського поп-гурту Pussycat Dolls і модель Ешлі Робертс розкрила секрет своєї ідеальної фігури.

За словами 37-річної артистки, вона тримає себе в формі завдяки піці та іншій їжі, яку прийнято вважати шкідливою для фігури, пише The Sun.

"Я намагаюся жити в балансі. Якщо ви впадаєте в крайнощі, то не зможете довго протриматися. Я знаю, що важливо правильно харчуватися, тому що це дає енергію нашому організму, але також я вважаю, що потрібно з'їдати одну піцу в тиждень, щоб підтримувати баланс", – пояснила Робертс.

Вона зазначила, що завжди їсть те, що хоче.

"Якщо мені хочеться піци, то я просто йду і насолоджуюся нею. В процесі я не сварю себе, а просто отримую задоволення і відпускаю всі думки. Я вірю, що так їжа навіть краще перетравлюється", – уточнила модель.

Крім того, вона зізналася, що настільки сильно любить піцу, що навіть зняла спеціальне шоу про їжу, в рамках якого вирушила на зустріч з експертом із піци Скоттом Вайнером і вивчила історію і традиції приготування цієї страви.

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