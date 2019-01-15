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''Красуня'': зірка ''Танці з зірками'' захопила мережу фото в білизні

2.5тЧитати матеріал російською

Український фітнес-тренер і учасниця шоу "Танці з зірками" Аніта Луценко захопила мережу своїм новим фото. На ньому вона позує у білизні і довгій накидці.

Фоловери зірки зазначили, що вона прекрасно виглядає. Фото Луценко опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

''Красуня'': зірка ''Танці з зірками'' захопила мережу фото в білизні

narodna-pravda.ua

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"Плюс тренувань у тому, що шкіра швидше ущільнюється і виглядає наповненою та гладкою. В'ялість шкіри від схуднення йде швидше, ніж лише на харчуванні", — підписала знімок фітнес-тренер.

Користувачі мережі зазначили, що Луценко має чудовий вигляд.

''Красуня'': зірка ''Танці з зірками'' захопила мережу фото в білизні
''Красуня'': зірка ''Танці з зірками'' захопила мережу фото в білизні
''Красуня'': зірка ''Танці з зірками'' захопила мережу фото в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL, Аніта Луценко була однією із найяскравіших і "технічних" учасниць п'ятого сезону проекту "Танці з зірками", однак раптово покинула шоу на шостому тижні виступів.

Після проекту вона вирушила відпочивати разом із родиною: чоловіком і маленькою донькою у Домініканську Республіку. Яскравими знімками з відпочинку Аніта хвалилася у своєму Instagram-акаунті.

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Особа
Аніта Луценко
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