Найкраща вправа, щоб схуднути: як позбутися від зайвої ваги

Щоб схуднути і зміцнити м'язи необхідно робити вправи на витривалість, які дозволять спалювати калорії. Найбільш вдалим варіантом стане планка.

Ця вправа допоможе позбавитися від зайвої ваги і зміцнити м'язи, пише Cosmopolitam.

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Як виконувати вправу планка для схуднення

Класична планка виконується на прямих руках або з ліктів.

Планку на прямих руках роблять, утримуючи плечі, стегна і щиколотки на одній лінії.

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Ступні необхідно поставити разом, щоб зробити вправу ще складнішою – це дозволить краще прокачати м'язи преса.

Щоб не створити зайвого навантаження на плечі, необхідно поставити руки під плечовими суглобами і не напружувати шию.

Як продовжити час, який можна простояти в планці

Практика: виконувати вправу кілька разів на день.

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Використовуйте вправи з власною вагою: віджимання і підтягування поліпшать силу і тонус основних м'язів, які допоможуть утримувати планку набагато довше, ніж стандартні 120 секунд.

pexels.com

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