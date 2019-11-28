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29 листопада • оновлено в 11:28
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Найкраща вправа, щоб схуднути: як позбутися від зайвої ваги

21.6т
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Щоб схуднути і зміцнити м'язи необхідно робити вправи на витривалість, які дозволять спалювати калорії. Найбільш вдалим варіантом стане планка.

Ця вправа допоможе позбавитися від зайвої ваги і зміцнити м'язи, пише Cosmopolitam.

Найкраща вправа, щоб схуднути: як позбутися від зайвої ваги

pexels.com

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Як виконувати вправу планка для схуднення

  • Класична планка виконується на прямих руках або з ліктів.

  • Планку на прямих руках роблять, утримуючи плечі, стегна і щиколотки на одній лінії.

Найкраща вправа, щоб схуднути: як позбутися від зайвої ваги

pexels.com

  • Ступні необхідно поставити разом, щоб зробити вправу ще складнішою – це дозволить краще прокачати м'язи преса.

  • Щоб не створити зайвого навантаження на плечі, необхідно поставити руки під плечовими суглобами і не напружувати шию.

Як продовжити час, який можна простояти в планці

  1. Практика: виконувати вправу кілька разів на день.

Найкраща вправа, щоб схуднути: як позбутися від зайвої ваги

pexels.com

  1. Використовуйте вправи з власною вагою: віджимання і підтягування поліпшать силу і тонус основних м'язів, які допоможуть утримувати планку набагато довше, ніж стандартні 120 секунд.

Найкраща вправа, щоб схуднути: як позбутися від зайвої ваги

pexels.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше фітнес-тренерка Луценко назвала головну причину, чому потрібно перед заняттями спортом обов'язково вживати їжу заздалегідь.

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Автор
Марія Дідик
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