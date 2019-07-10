Їсти всім! Названі найкорисніші фрукти і овочі липня

Консультант по здоровому способу життя, блогер Ольга Фоміна назвала найкорисніші фрукти і овочі липня. Також вона розповіла, в чому їх користь.

Подробицями експерт поділилася з OBOZREVATEL. "Не розумію навіщо купувати дорогі суперфуди, типу ягід годжі, асаї або гуарану, коли влітку кожен фрукт, ягода або овоч сам по собі вже суперфуд. Вирощені в сезон, на чистій землі без хімікатів — найкраще, що дає природа. Тому пропоную далеко не ходити і багато грошей не витрачати, а насолоджуватися місцевими корисностями", — сказала Фоміна.

Корисні овочі

Молодий кабачок

Фото: muzherondas.ru

За словами експерта, молоді кабачки активізують травні процеси, нормалізують водний баланс і виводять солі.

Огірки

Фото: supersadovnik.ru

Огірки позитивно впливають на стан щитоподібної залози, запобігають виникненню холестеринових бляшок на стінках судин, є профілактикою серцево-судинних захворювань.

Зелений горох

Фото: xcook.info

Також Фоміна порекомендувала в липні порадувати себе зеленим горохом — цей рослинний білок сприяє зростанню і зміцненню м'язової тканини, підвищує опірність організму до різних захворювань.

Корисні фрукти

Малина

Фото: agropolit.com

У липні у свій раціон варто включити і малину — відмінний жарознижувальний, потогінний і знеболювальний засіб, а також хороший антидепресант.

Персики

Фото: seeds.org.ua

За словами Фоміної, персики корисні при порушеннях серцевого ритму і гіпертонічної хвороби, знижують рівень холестерину в крові, підвищують захисні сили організму.

Абрикоси

Фото: pitall.ru

Також абрикоси прискорюють обмін речовин, виводять з організму шлаки, підвищують розумову працездатність і покращують пам'ять.

Слива

Фото: nokta.md

Сливи, покращують діяльність шлунково-кишкового тракту, сприяють очищенню нирок. Також вони корисні при хворобах серцево-судинної системи і гіпертонії.

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