Їсти всім! Названі найкорисніші фрукти і овочі липня

Консультант по здоровому способу життя, блогер Ольга Фоміна назвала найкорисніші фрукти і овочі липня. Також вона розповіла, в чому їх користь.
Подробицями експерт поділилася з OBOZREVATEL. "Не розумію навіщо купувати дорогі суперфуди, типу ягід годжі, асаї або гуарану, коли влітку кожен фрукт, ягода або овоч сам по собі вже суперфуд. Вирощені в сезон, на чистій землі без хімікатів — найкраще, що дає природа. Тому пропоную далеко не ходити і багато грошей не витрачати, а насолоджуватися місцевими корисностями", — сказала Фоміна.
Корисні овочі
Молодий кабачок
Фото: muzherondas.ru
За словами експерта, молоді кабачки активізують травні процеси, нормалізують водний баланс і виводять солі.
Огірки
Фото: supersadovnik.ru
Огірки позитивно впливають на стан щитоподібної залози, запобігають виникненню холестеринових бляшок на стінках судин, є профілактикою серцево-судинних захворювань.
Зелений горох
Фото: xcook.info
Також Фоміна порекомендувала в липні порадувати себе зеленим горохом — цей рослинний білок сприяє зростанню і зміцненню м'язової тканини, підвищує опірність організму до різних захворювань.
Корисні фрукти
Малина
Фото: agropolit.com
У липні у свій раціон варто включити і малину — відмінний жарознижувальний, потогінний і знеболювальний засіб, а також хороший антидепресант.
Персики
Фото: seeds.org.ua
За словами Фоміної, персики корисні при порушеннях серцевого ритму і гіпертонічної хвороби, знижують рівень холестерину в крові, підвищують захисні сили організму.
Абрикоси
Фото: pitall.ru
Також абрикоси прискорюють обмін речовин, виводять з організму шлаки, підвищують розумову працездатність і покращують пам'ять.
Слива
Фото: nokta.md
Сливи, покращують діяльність шлунково-кишкового тракту, сприяють очищенню нирок. Також вони корисні при хворобах серцево-судинної системи і гіпертонії.
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