Харчування проти раку: топ-3 ефективні рецепти, які захистять від хвороби

Рак є однією з найнебезпечніших хвороб нашого часу. Він приходить так несподівано, що часом здається — від нього не сховатися нікому.
Однак багато наукових даних свідчать про те, що дотримання здорового способу життя допоможе захистити людину від розвитку цієї хвороби, і поліпшить якість її життя. У зв'язку з цим, лікар Рупі Ауйла зібрав рецепти, які здатні знизити ризик виникнення раку, повідомляє Daily Mail.
Рагу з іспанського нуту зі смаженим перцем
Інгредієнти:
3 ст. л оливкової олії
4 зубчики часнику
2 філе анчоусів
1 червона цибулина
2 ч. л. солодкої паприки
1 ч. л. сушених стручків перцю чилі
150 г смаженого червоного перцю
150 г селери
400 г олов'яного нуту
200 г помідорів (сливи)
200 мл овочевого бульйону
морська сіль і свіжозмелений чорний перець
2 ст. л. грецького йогурту
15 г листя базиліка
сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Нагрійте масло у великій каструлі на середньому вогні. Додайте часник, анчоуси, цибулю і смажте протягом 2 хвилин до розм'якшення. Потім додайте паприку, стручки чилі, червоний перець і селеру. Готуйте ще 5 хвилин, перш ніж додавати нут, помідори і овочевий бульйон. Приправте сіллю і перцем, доведіть до кипіння і тушкуйте ще 10 хвилин.
Готове рагу розділіть між великими мисками і подавайте з ложкою йогурту, крапелькою масла і порваними листками базиліка.
За словами фахівця: поєднання паприки і смаженого перцю забезпечує багатий колір, а також фітохімічні речовини (рослинні хімічні речовини), які можуть знизити ризик такого захворювання, як рак.
Стейк із цвітної капусти
Інгредієнти:
1 качан цвітної капусти
3 ст. л. оливкової олії
2 ч. л. сушеного естрагону
2 ч. л. сушеного чебрецю
½ ч. л. сушених стручків чилі
1 ч. л. солодкої паприки
2 ст. л. насіння льону
100 г помідорів чері
400 г білої квасолі
2 зубчики часнику
1 ст. л. тахіні
½ ч. л. соку лимона
2 ст. л. оливкової олії
25 мл води
сіль і перець за смаком
Спосіб приготування:
Розігрійте духовку до 180 градусів. Наріжте цвітну капусту скибочками завтовшки 3 см. Далі змішайте масло з естрагоном, чебрецем, чилі, паприкою, насінням льону, сіллю і перцем. Покладіть стейки на деко і змастіть оливковою олією. Випікайте 30-35 хвилин до коричневого кольору.
Водночас покладіть інгредієнти на пюре з білої квасолі в кухонний комбайн — приготуйте. Далі розділіть його між двома тарілками і покладіть зверху стейки цвітної капусти. Подавайте з руколою і помідорами.
За словами фахівця: цвітна капуста містить дивовижний набір поживних речовин — вітамінів, мінералів, антиоксидантів та ін. Також вона містить сульфорафан, з'єднання сірки, яке здатне знищувати ракові стовбурові клітини, у такий спосіб сповільнюючи ріст пухлини.
Кокосові банани з кленовим кремом
Інгредієнти:
20 г фісташок
1 ст. л. кокосової олії
2 банани
100 г кокосового крему
1 ст. л. кленового сиропу
½ ч. л. меленої кориці
50 г граната
15 г темного шоколаду
Спосіб приготування:
Підсмажте фісташки на великий сухій сковороді на середньому вогні (протягом 3-4 хвилин). Потім наріжте. Нагрійте кокосове масло на сковороді на середньому вогні і додайте бананові половинки обрізаною стороною донизу. Готуйте протягом 4-5 хвилин, поки скибочки не почнуть карамелізуватися. Переверніть і смажте їх на іншій стороні протягом 1-2 хвилин, поки вони не стануть м'якими.
Змішайте кокосовий крем у мисці з кленовим сиропом і корицею, щоб створити смачний соус. Розподіліть це на дві десертні тарілки й покладіть смажені банани зверху. Також посипте гранатовими насінням, фісташками і шоколадом.
За словами фахівця: гранат — це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Він допомагає запобігти раку, підтримує імунітет. Цей фрукт — чудове джерело антиоксидантів. Але і фісташки здатні знизити ризик розвитку деяких форм раку. Адже цей продукт є хорошим джерелом фолієвої кислоти, яка сприяє росту й оновленню клітин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований топ-5 продуктів, які підвищують ризик розвитку раку.
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