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Харчування проти раку: топ-3 ефективні рецепти, які захистять від хвороби

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Рак є однією з найнебезпечніших хвороб нашого часу. Він приходить так несподівано, що часом здається — від нього не сховатися нікому.

Однак багато наукових даних свідчать про те, що дотримання здорового способу життя допоможе захистити людину від розвитку цієї хвороби, і поліпшить якість її життя. У зв'язку з цим, лікар Рупі Ауйла зібрав рецепти, які здатні знизити ризик виникнення раку, повідомляє Daily Mail.

Рагу з іспанського нуту зі смаженим перцем

Інгредієнти:

Харчування проти раку: топ-3 ефективні рецепти, які захистять від хвороби

  • 3 ст. л оливкової олії

  • 4 зубчики часнику

  • 2 філе анчоусів

  • 1 червона цибулина

  • 2 ч. л. солодкої паприки

  • 1 ч. л. сушених стручків перцю чилі

  • 150 г смаженого червоного перцю

  • 150 г селери

  • 400 г олов'яного нуту

  • 200 г помідорів (сливи)

  • 200 мл овочевого бульйону

  • морська сіль і свіжозмелений чорний перець

  • 2 ст. л. грецького йогурту

  • 15 г листя базиліка

  • сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Нагрійте масло у великій каструлі на середньому вогні. Додайте часник, анчоуси, цибулю і смажте протягом 2 хвилин до розм'якшення. Потім додайте паприку, стручки чилі, червоний перець і селеру. Готуйте ще 5 хвилин, перш ніж додавати нут, помідори і овочевий бульйон. Приправте сіллю і перцем, доведіть до кипіння і тушкуйте ще 10 хвилин.

Готове рагу розділіть між великими мисками і подавайте з ложкою йогурту, крапелькою масла і порваними листками базиліка.

За словами фахівця: поєднання паприки і смаженого перцю забезпечує багатий колір, а також фітохімічні речовини (рослинні хімічні речовини), які можуть знизити ризик такого захворювання, як рак.

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Стейк із цвітної капусти

Інгредієнти:

Харчування проти раку: топ-3 ефективні рецепти, які захистять від хвороби

  • 1 качан цвітної капусти

  • 3 ст. л. оливкової олії

  • 2 ч. л. сушеного естрагону

  • 2 ч. л. сушеного чебрецю

  • ½ ч. л. сушених стручків чилі

  • 1 ч. л. солодкої паприки

  • 2 ст. л. насіння льону

  • 100 г помідорів чері

  • 400 г білої квасолі

  • 2 зубчики часнику

  • 1 ст. л. тахіні

  • ½ ч. л. соку лимона

  • 2 ст. л. оливкової олії

  • 25 мл води

  • сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Наріжте цвітну капусту скибочками завтовшки 3 см. Далі змішайте масло з естрагоном, чебрецем, чилі, паприкою, насінням льону, сіллю і перцем. Покладіть стейки на деко і змастіть оливковою олією. Випікайте 30-35 хвилин до коричневого кольору.

Водночас покладіть інгредієнти на пюре з білої квасолі в кухонний комбайн — приготуйте. Далі розділіть його між двома тарілками і покладіть зверху стейки цвітної капусти. Подавайте з руколою і помідорами.

За словами фахівця: цвітна капуста містить дивовижний набір поживних речовин — вітамінів, мінералів, антиоксидантів та ін. Також вона містить сульфорафан, з'єднання сірки, яке здатне знищувати ракові стовбурові клітини, у такий спосіб сповільнюючи ріст пухлини.

Кокосові банани з кленовим кремом

Інгредієнти:

Харчування проти раку: топ-3 ефективні рецепти, які захистять від хвороби

  • 20 г фісташок

  • 1 ст. л. кокосової олії

  • 2 банани

  • 100 г кокосового крему

  • 1 ст. л. кленового сиропу

  • ½ ч. л. меленої кориці

  • 50 г граната

  • 15 г темного шоколаду

Спосіб приготування:

Підсмажте фісташки на великий сухій сковороді на середньому вогні (протягом 3-4 хвилин). Потім наріжте. Нагрійте кокосове масло на сковороді на середньому вогні і додайте бананові половинки обрізаною стороною донизу. Готуйте протягом 4-5 хвилин, поки скибочки не почнуть карамелізуватися. Переверніть і смажте їх на іншій стороні протягом 1-2 хвилин, поки вони не стануть м'якими.

Змішайте кокосовий крем у мисці з кленовим сиропом і корицею, щоб створити смачний соус. Розподіліть це на дві десертні тарілки й покладіть смажені банани зверху. Також посипте гранатовими насінням, фісташками і шоколадом.

За словами фахівця: гранат це справжнє джерело вітамінів і корисних речовин. Він допомагає запобігти раку, підтримує імунітет. Цей фрукт чудове джерело антиоксидантів. Але і фісташки здатні знизити ризик розвитку деяких форм раку. Адже цей продукт є хорошим джерелом фолієвої кислоти, яка сприяє росту й оновленню клітин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше був опублікований топ-5 продуктів, які підвищують ризик розвитку раку.

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