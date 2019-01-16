Флексітаріанська дієта: що це таке і як її дотримуватися

Американські медики і фахівці назвали третю за популярністю дієту на 2019 рік.

Серед найбільш безпечних типів харчування журнал US News&World Report вказав Флексітаріанську дієту ("Гнучка дієта"). Ця модель допомагає не тільки схуднути, але і поліпшити здоров'я, знизити рівень серцево-судинних захворювань, діабету, раку і в результаті жити довше.

Що таке Флексітаріанська дієта?

Флексітаріанство поєднало те, що здавалося поєднати неможливо — вегетаріанство і м’ясоїдство. Так, ця модель не закликає повністю відмовлятися від м'яса, яєць, молока, риби, але рекомендує обмежити їхнє вживання. Цей тип харчування передбачає багато фруктів, овочів, не м'ясні білки, зокрема бобові, горох або яйця.

Також Флексітаріанська дієта не рекомендує вживати у великій кількості продукти з високим вмістом насичених жирів.

Фото: big-family.in.ua

Як дотримуватися Флексітаріанської дієти

Зробити п'ятитижневий план харчування і відвести у ньому два дні на вживання м'яса. В інші ж дні утримуватися від його споживання;

Перекушувати мигдалем або горіхами;

Рахувати калорії;

Кожен день займатися фізичною активністю.

Фото: edaifigura.ru

Вартість такої дієти

Флексітаріанська дієта — це недорогий тип харчування, адже дотримуючись її, не потрібно буде купувати ніяких екзотичних продуктів. Наприклад, у вегетаріанські дні ви можете приготувати рис із додаванням бобів і будь-який легкий салат. Це вам обійдеться приблизно у 150 гривень на одну порцію.

У м'ясні дні ви можете приготувати вечерю із гречки, курячої грудинки і овочевого салату. Це буде коштувати в межах 150-200 гривень.

Чи допомагає при схудненні

Флексітаріанська дієта допоможе вам схуднути за умови дотримання правил. Головне — складати план із калоріями.

Фото: allwomens.ru

Наскільки легко дотримуватися Флексітаріанської дієті

Цього режиму харчування дотримуватися дуже легко, адже дієта побудована на обмеженнях, а не на заборонах. Також це дуже зручно, адже в мережі можна знайти багато рецептів, які підійдуть для такого раціону.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські медики і фахівці в сфері дієтології склали список популярних дієт на 2019 рік. Так, у десятку кращих увійшла дієта клініки Майо.

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