Эффективная 10 минутная жиросжигающая тренировка в домашних условиях.
Тренировка не требует специального оборудования и инвентаря. Необходимо только ваше желание и хорошее настроение.
Включайте видео и повторяйте упражнения в реальном времени.
Каждое упражнение выполняется в течении 1 минуты без отдыха между упражнениями.
Если вам сложно 1 минуту – начинайте с 40 секунд, 20 секунд отдых. Переход к следующему упражнению.
Если вы настроены по серьезному, то хорошо бы повторить 2-3 круга упражнений.
Между кругами отдых до 5 минут.
Смотрите по вашему самочувствию.
Результат будет заметен уже после нескольких тренировок.
Если у вас есть проблемы со здоровьем - перед выполнением упражнений проконсультируйтесь с врачом.
Жаркой хорошей тренировки.
Ваша К.
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