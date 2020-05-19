Головна Новини
19 травня • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Блоги - Дієта і фітнес

Катерина Романова
Катерина Романова
Тренер, дієтолог, майстер спорту Всі статті автора

Эффективная жиросжигающая тренировка в домашних условиях

5.8т
Читати матеріал російською

Эффективная 10 минутная жиросжигающая тренировка в домашних условиях.

Тренировка не требует специального оборудования и инвентаря. Необходимо только ваше желание и хорошее настроение.

Включайте видео и повторяйте упражнения в реальном времени.

Каждое упражнение выполняется в течении 1 минуты без отдыха между упражнениями.

Если вам сложно 1 минуту – начинайте с 40 секунд, 20 секунд отдых. Переход к следующему упражнению.

Если вы настроены по серьезному, то хорошо бы повторить 2-3 круга упражнений.

Между кругами отдых до 5 минут.

Смотрите по вашему самочувствию.

Результат будет заметен уже после нескольких тренировок.

Если у вас есть проблемы со здоровьем - перед выполнением упражнений проконсультируйтесь с врачом.

Жаркой хорошей тренировки.

Ваша К.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Катерина Романова Катерина Романова
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Instagram Екатерины Романовой
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Lady Дієта і фітнес

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 876.

    Вилікувалися: 5632. Померли: 548.

  • У світі захворіли майже 4,9 млн осіб, загинули – понад 320 тисяч.

  • Рекорд за два місяці: в Італії добова кількість загиблих від COVID-19 впала нижче 100.

  • В Ізраїлі винайшли диво-маску, що дозволяє їсти і пити, не знімаючи її.

  • Море, річка або басейн: лікарка назвала найнебезпечнішу водойму для зараження COVID-19.

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги