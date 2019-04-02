До 10 кг у тиждень: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

Літо вже зовсім скоро, і багато дівчат уже задумалися, як швидше привести тіло в форму. Так, капустяна супова дієта — це реальний і дієвий спосіб скинути зайву вагу.
Як повідомляє AFG, капуста дуже корисна завдяки високому відсотку клітковини в складі. Також цей тип харчування розрахований на 7 днів, і завдяки йому ви зможете скинути до 10 кілограмів.
Дотримуючись цієї дієти потрібно повністю виключити з раціону вуглеводи (крім капусти і фруктів). Також не можна вживати жирну їжу. Але, наголошується, що в доповненні до самого капустяного супу ви можете з'їсти трохи м'яса і овочів.
Правила дієти
Фото: Healthystyle
Випивати 1,5 літра чистої негазованої води. Крім того, можна вживати чорну каву, чай без цукру, та журавлинний сік у невеликих кількостях;
Виключити сіль і цукор на всі 7 днів;
Не вживати борошняних виробів;
Відмовитися від алкоголю;
Займатися фізичною активністю.
Приблизне меню
Фото: ivona.bigmir.net
Перший день
Сніданок: стакан води, чай або кава.
Обід: капустяний суп
Вечеря: будь-які фрукти, окрім бананів
Другий день
Сніданок: стакан води, чай або кава.
Обід: капустяний суп.
Вечеря: запечена картопля з рослинною олією.
Третій день
Сніданок: стакан води, чай або кава.
Обід: капустяний суп.
Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.
Четвертий день
Сніданок: капустяний суп.
Обід: склянка нежирного молока.
Вечеря: банани (допускається не більше 6 шт.).
П'ятий день
Сніданок: капустяний суп.
Обід: варена яловичина (курка, риба) 400-500 грам.
Вечеря: 6 помідорів.
Шостий день
Сніданок: капустяний суп.
Обід: варена яловичина (курка, риба) 400-500 грам.
Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.
Сьомий день
Сніданок: капустяний суп.
Обід: коричневий рис, фруктовий сік (свіжовичавлений, не більше склянки).
Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.
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