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До 10 кг у тиждень: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

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Літо вже зовсім скоро, і багато дівчат уже задумалися, як швидше привести тіло в форму. Так, капустяна супова дієта — це реальний і дієвий спосіб скинути зайву вагу.

Як повідомляє AFG, капуста дуже корисна завдяки високому відсотку клітковини в складі. Також цей тип харчування розрахований на 7 днів, і завдяки йому ви зможете скинути до 10 кілограмів.

Дотримуючись цієї дієти потрібно повністю виключити з раціону вуглеводи (крім капусти і фруктів). Також не можна вживати жирну їжу. Але, наголошується, що в доповненні до самого капустяного супу ви можете з'їсти трохи м'яса і овочів.

Правила дієти

До 10 кг у тиждень: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

Фото: Healthystyle

  • Випивати 1,5 літра чистої негазованої води. Крім того, можна вживати чорну каву, чай без цукру, та журавлинний сік у невеликих кількостях;

  • Виключити сіль і цукор на всі 7 днів;

  • Не вживати борошняних виробів;

  • Відмовитися від алкоголю;

  • Займатися фізичною активністю.

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Приблизне меню

До 10 кг у тиждень: розкрито спосіб легкого і швидкого схуднення

Фото: ivona.bigmir.net

Перший день

Сніданок: стакан води, чай або кава.

Обід: капустяний суп

Вечеря: будь-які фрукти, окрім бананів

Другий день

Сніданок: стакан води, чай або кава.

Обід: капустяний суп.

Вечеря: запечена картопля з рослинною олією.

Третій день

Сніданок: стакан води, чай або кава.

Обід: капустяний суп.

Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.

Четвертий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: склянка нежирного молока.

Вечеря: банани (допускається не більше 6 шт.).

П'ятий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: варена яловичина (курка, риба) 400-500 грам.

Вечеря: 6 помідорів.

Шостий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: варена яловичина (курка, риба) 400-500 грам.

Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.

Сьомий день

Сніданок: капустяний суп.

Обід: коричневий рис, фруктовий сік (свіжовичавлений, не більше склянки).

Вечеря: салат з моркви, селери, цибулі і солодкого перцю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американські дієтологи розповіли, чому неможливо схуднути тільки завдяки фізичним вправам.

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