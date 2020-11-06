Дієтологиня розповіла про шкідливі властивості гречки та рису

Лікарка-дієтологиня Дарина Русакова заявила, що гречка і рис можуть бути шкідливими для організму і вплинути на набір ваги при нестачі руху.

За словами фахівця, не варто їсти велику кількість круп, адже вони висококалорійні, а в період пандемії коронавірусу люди сильно обмежені в русі. Такі продукти дієтологиня порекомендувала замінити тушкованими або свіжими овочами. Про це вона повідомила в розмові з Nation News.

Русакова зазначила, що найкращий час для прийому каші – ранок. Протягом дня від них краще відмовитися. У раціон необхідно включити сезонні овочі та фрукти, або заморожені сезонні ягоди. Споживання кондитерських виробів теж потрібно скоротити.

Також не рекомендується зловживати смаженим, круп'яними гарнірами й солодким. Краще їсти більше птиці, м'яса, риби та молочних продуктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська дієтологиня Наталія Самойленко докладно розповіла про те, як через стрес не набрати зайві кілограми.