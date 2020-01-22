Дієтологиня розповіла, як перейти на правильне харчування

Відома дієтологиня Вікторія Кляуз дала кілька порад тим, хто хоче безболісно перейти на правильне харчування.
Відповідне повідомлення вона написала на своєму каналі в Telegram. За словами фахівчині, спочатку потрібно прибрати продукти, які потрапляють в організм і "виводять із ладу" наші органи.
"Довгий час ми цього не відчуваємо, а коли настає "розквіт хвороби", то вже буде потрібно лікування препаратами. Профілактика – краще лікування. Вже зараз, виключивши шкідливі продукти, ви збережете здоров'я і заощадите на подальшому лікуванні", – наголосила Кляуз.
Що потрібно виключати:
Ароматизатори та барвники
На що впливають: шлунок, печінку, імунну система (алергії).
Де шукати: соки, йогурти, кольорові макарони, вся "кондитерка", льодяники, дитячі сирки, сирні маси, сири, чаї, газована вода
Трансжири
На що впливають: судини, особливо – судини серця і мозку, печінку, вага і жировий обмін
Де шукати: шоколад, торти, вафлі, хліб, усі напівфабрикати і кондитерські вироби
"Приховані" цукри (глюкоза, інверторний або глюкозний сироп)
На що впливають: вага, печінка, підшлункова залоза, кишечник
Де шукати: мюслі, пластівці, хлібці, "кондитерка".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня порадила щодня їсти п'ять кольорових овочів і фруктів, принаймні, можна обмежитися одним помаранчевим продуктом або чотирма суцвіттями брокколі, або чашкою шпинату на день.
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