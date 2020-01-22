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22 січня • оновлено в 04:20
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Дієтологиня розповіла, як перейти на правильне харчування

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Відома дієтологиня Вікторія Кляуз дала кілька порад тим, хто хоче безболісно перейти на правильне харчування.

Відповідне повідомлення вона написала на своєму каналі в Telegram. За словами фахівчині, спочатку потрібно прибрати продукти, які потрапляють в організм і "виводять із ладу" наші органи.

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"Довгий час ми цього не відчуваємо, а коли настає "розквіт хвороби", то вже буде потрібно лікування препаратами. Профілактика – краще лікування. Вже зараз, виключивши шкідливі продукти, ви збережете здоров'я і заощадите на подальшому лікуванні", – наголосила Кляуз.

Що потрібно виключати:

Ароматизатори та барвники

На що впливають: шлунок, печінку, імунну система (алергії).

Де шукати: соки, йогурти, кольорові макарони, вся "кондитерка", льодяники, дитячі сирки, сирні маси, сири, чаї, газована вода

Трансжири

На що впливають: судини, особливо – судини серця і мозку, печінку, вага і жировий обмін

Де шукати: шоколад, торти, вафлі, хліб, усі напівфабрикати і кондитерські вироби

"Приховані" цукри (глюкоза, інверторний або глюкозний сироп)

На що впливають: вага, печінка, підшлункова залоза, кишечник

Де шукати: мюслі, пластівці, хлібці, "кондитерка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтологиня порадила щодня їсти п'ять кольорових овочів і фруктів, принаймні, можна обмежитися одним помаранчевим продуктом або чотирма суцвіттями брокколі, або чашкою шпинату на день.

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Автор
Анатолій Запорожський
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