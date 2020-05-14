Дієта без голодування: 5 корисних каш для схуднення

Каші досить популярні серед тих, хто хоче скинути зайву вагу. Вони не тільки ситний продукт, який вгамовує почуття голоду, але й неймовірно корисний.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, які каші найкраще їсти під час схуднення.

nashsport.net

Вівсянка

Через свою "слизисту" консистенцію вівсяна каша допомагає очистити організм від токсинів і має протимікробну дію. Крім того, вона покращує обмін речовин.

Пшенична крупа

Завдяки тому, що ця каша – досить низькокалорійна, вона просто незамінна при схудненні. Також пшенична каша виводить токсини і знижує рівень холестерину.

day.az

Ячна крупа

Для тих, хто хоче скинути зайву вагу, ячна крупа цінна в першу чергу фосфором у складі, який необхідний для метаболізму. Крім цього, ячна крупа містить калій і кальцій. Вона швидко насичує, за рахунок чого ви не будете переїдати.

Гречка

Гречка – популярна крупа серед тих, хто худне. І не дарма. Гречка містить багато заліза, вітамінів групи В, а також складних вуглеводів, які повільно засвоюються і на довгий час вгамовують відчуття голоду.

Рис

Тим, хто худне, слід звернути увагу саме на коричневий необроблений рис – у ньому міститься до 70% вітамінів і мінералів. Крім того, рис зменшує набряклість.

smak.ua

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