Чому не вдається схуднути на дієті: названі причини

Здавалося б, ви робите все можливе: мучите себе дієтами, тренуєтеся, але вага ніяк не хоче падати і вперто стоїть на місці.

Експерти розповіли про несподівані причини, через які не вдається схуднути, повідомляє ВВС.

Дієта вам не підходить

За словами експертів, ідеологія "їж як я, щоб виглядати як я" — глибоко недосконала. Адже у кожного різна генетика і спосіб життя, тому дієта, яка працює для іншого, може не працювати для вас. Фахівці радять дотримуватися елементарних правил правильного харчування.

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Ви недостатньо спите

Якщо ви навіть частково недосипаєте, можете з'їдати майже на 400 калорій в день більше, ніж люди, які сплять достатньо. Фахівці зазначають, що так відбувається через те, що ви використовуєте швидкі джерела енергії, щоб не засипати, зазвичай — це вуглеводи. А також якщо ви сонні, у вас виробляється більше гормонів голоду.

Фото: naked-science.ru

Ви страждаєте від стресу

За словами фахівців, зниження ваги зводиться до одного — управління стресом. Коли ви перебуваєте в стресовому стані, ваше тіло виробляє надмірну кількість гормону кортизолу, який знижує здатність спалювати жир. І навіть звички, що здаються здоровими, можуть зашкодити вашому тілу схуднути.

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Ви занадто зосереджені на цифрі

Вам не слід концентруватися на цифрах, які бачите на вагах. Адже якщо ваша вага далека від ідеальної, кожен раз ви будете тільки засмучуватися. Щоб не відчувати почуття тривоги, краще зосередьтеся на більш маленьких перемогах.

Фото: joinfo.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український майстер-тренер Ярослав Сойников розповів, як привести себе в форму без дієт і спортзалу.

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