Чим замінити розпушувач у тісті: чотири прості ідеї

Якщо під час приготування тіста для випічки виявилося, що вдома немає розпушувача, або так званого пекарського порошку, є можливість замінити його іншими продуктами.

Якими та як це зробити, розповідає OBOZREVATEL.

Чим замінити розпушувач?

1. Самостійно приготований розпушувач. Для цього змішуються сода, лимонна кислота і борошно (або крохмаль) у пропорції 5/3/12 відповідно. Однак важливо пам'ятати, що розведений у молоці або воді пекарський порошок втрачає свої властивості: посуд та інгредієнти для розпушувача мають бути повністю сухими.

2. Харчова сода. Содою можна замінити розпушувач, якщо в тесті є компоненти з кислою реакцією: кисломолочні продукти, лимонна кислота, оцет, фруктові пюре, соки, мед, шоколад. Змішувати соду потрібно спочатку з борошном або іншими сухими інгредієнтами.

Існує думка, згідно з якою гасити оцтом соду немає сенсу Фото: Pixabay

3. Гашена сода. Деякі вважають, що немає сенсу гасити оцтом соду, оскільки вуглекислий газ випаровується ще до того, як потрапити в тісто. Тому соду з оцтом варто негайно додавати до тіста, а тісто одразу відправляти в духовку.

4. Алкоголь. Спиртне також має властивості розпушувача: кілька ложок рому або коньяку зроблять випічку пухкою. При цьому алкоголь можна використовувати в поєднанні з розпушувачем.

Сода і розпушувач: що краще?

Сода і розпушувач – це не взаємозамінні продукти, зазначає в своєму блозі кулінарний експерт Ліза Глінська. Спеціаліст рекомендує в цьому випадку дотримуватися рецепту.

Так, у деяких випадках до виробів додають і соду, і розпушувач: якщо в складі випічки є і нейтральні, і кислотні продукти.

Експерти рекомендують надавати перевагу розпушувачу Фото: Pixabay

При цьому експерт рекомендує надавати перевагу саме розпушувачу, щоб не переживати про те, чи достатньо підніметься тісто і чи не буде в ньому присмаку соди.

Що стосується домашнього розпушувача, кулінар вважає, що готувати його самостійно недоцільно, бо це не виходить ні дешевше, ні якісніше.

Як вибрати розпушувач?

Вибрати якісний розпушувач можна методом проб і експериментів.

Якщо розпушувач гарної якості, – випічка вийде пухкою, пишною, з рівномірно розподіленими порожнинами.

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