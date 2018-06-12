Чим можна замінити каву: поради Мирослави Ульяніної

Ведуча нового 8 сезону "Зважені та щасливі", а також консультант з харчування учасників проекту Мирослава Ульяніна на сторінці в Facebook поділилася ідеями напоїв, які можуть замінити каву.

Напій з цикорію підійде тим, хто любить каву за її смак і аромат. Цикорій схожий на каву, але він не містить і грама кофеїну. Якщо вам подобається кава з молоком, додайте до напою з цикорію трохи горіхового молока з мигдалю або фундука.

Женьшень. Тривалий час женьшень вважався найціннішою і найдорожчою лікарською рослиною в світі. Він, мабуть, є найкраще вивченим адаптогеном, і його здатність протистояти стресу і бадьорити доведена в численних дослідженнях.

Чай матча. Листя для нього збирають раз на рік. Причому за кілька тижнів до збору чайні кущі затінюють, аби вберегти від прямих сонячних променів. Завдяки цьому листя стає ніжнішим і соковитішим, з нього сходить зайва гіркота. Чай з таких листочків виходить солодший, а в його складі підвищується вміст амінокислот. Зібране молоде та ніжне листя – а для матча використовуються саме воно – висушують і, видаливши прожилки і стебла, перетирають в порошок у кам’яних жорнах. Вітамін С та l-тіанін в матча створюють тонізуючий ефект, а поліфенол катехін, який є найпотужнішим антиоксидантом, блокує розвиток ракових клітин і вбиває мікроби карієсу.

Шот (30 мл) з проростків пшениці. Це темно-зелений сік, віджатий шнековою соковижималкою з 7-денних зелених паростків пшениці. У вітграссі міститься до 70% чистого хлорофілу. Він живить і насичує киснем судинну систему, очищає кишечник. 30 мл соку паростків пшениці за вмістом вітамінів і мінералів еквівалентні 1 кг свіжих овочів. Сік містить 19 амінокислот, і 90 зі 102 мінералів і вітамінів. Цей зелений шот не тільки зміцнює імунітет, але і миттєво заряджає бадьорістю краще за будь-яку каву.

Мирослава Ульяніна Фото: facebook.com/myroslava.ulianina

Імбирна вода з лимонним соком і каєнським перцем (30 мл соку + 100 мл води + дрібка перцю). Імбир містить вітаміни А, С, В1 і В2, цинк, магній, кальцій, фосфор, натрій, залізо, майже всі незамінні амінокислоти, органічні кислоти.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше учасники восьмого сезону реаліті "Зважені та щасливі" оцінили нову ведучу проекту - Мирославу Ульянін.