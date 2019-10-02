Британка схудла на 76 кг, вживаючи піцу і чіпси: у чому її секрет

Медсестра з англійського міста Тавісток Менді Коулз схудла на 76 кілограмів при цьому не відмовляючи собі в улюбленій їжі. Так, вона вживала піцу і чіпси і при цьому скидала вагу.
Програма схуднення дозволяла Коулз включати в свій раціон улюблені продукти, які укладалися в певний ліміт калорій, пише Okehampton Times.
Менді Коулз
Менді Коулз до того, як схудла
Менді Коулз до схуднення
"Найкраще в цій програмі схуднення - тобі нічого не заборонено. Якщо я захочу з'їсти на прогулянці з сином морозиво, я можу себе не обмежувати", - пояснила британка.
Жінка схудла до 73 кілограмів за рік і два місяці.
У Коулз ледь не стався зрив, коли її чоловікові діагностували невиліковний рак нирки.
"Раніше я постаралася б втішити себе коробкою цукерок і пляшкою вина. Але тепер у мене була група підтримки, яка допомогла мені прийти в себе. Мені допомогли і подарували віру в себе", - додала жінка.
Менді Коулз скинула 76 кг
Менді Коулз схудла
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.
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