Британка схудла на 76 кг, вживаючи піцу і чіпси: у чому її секрет

Медсестра з англійського міста Тавісток Менді Коулз схудла на 76 кілограмів при цьому не відмовляючи собі в улюбленій їжі. Так, вона вживала піцу і чіпси і при цьому скидала вагу.

Програма схуднення дозволяла Коулз включати в свій раціон улюблені продукти, які укладалися в певний ліміт калорій, пише Okehampton Times.

Менді Коулз

Менді Коулз до того, як схудла

Менді Коулз до схуднення

"Найкраще в цій програмі схуднення - тобі нічого не заборонено. Якщо я захочу з'їсти на прогулянці з сином морозиво, я можу себе не обмежувати", - пояснила британка.

Жінка схудла до 73 кілограмів за рік і два місяці.

У Коулз ледь не стався зрив, коли її чоловікові діагностували невиліковний рак нирки.

"Раніше я постаралася б втішити себе коробкою цукерок і пляшкою вина. Але тепер у мене була група підтримки, яка допомогла мені прийти в себе. Мені допомогли і подарували віру в себе", - додала жінка.

Менді Коулз скинула 76 кг

Менді Коулз схудла

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Наталія Кошкіна перерахувала топ-5 помилок, які заважають скинути зайву вагу.

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